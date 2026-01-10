Trump non molla la Groenlandia. E ora punta la Colombia

true false

Un clamoroso farewell, addio normalità, l’ha dato l’America latina il 3 gennaio scorso, quando le squadre Delta Force americane sono entrate come un coltello nel burro nel palazzo del potere di Caracas per sequestrare Nicolás Maduro. A provocare il sisma è stato Donald Trump, che ora fa tremare anche l’Artico minacciando la sua hard way. Ancora una volta ai giornalisti alla Casa Bianca ha promesso che quel territorio sarà suo: vuole un accordo, ma se non ci riuscirà «nel modo più semplice», allo