Il presidente: «gestiscono tutto i fondi»

Criptovalute e profumi: così Trump ha incassato due miliardi in un anno

Vittorio Da Rold
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01 luglio 2026 • 19:25Aggiornato, 01 luglio 2026 • 19:25

Boom nelle entrate del presidente: gli investimenti nelle criptovalute gli hanno fruttato oltre un miliardo. Il resto arriva da attività immobiliari, risarcimenti, persino da profumi venduti con il suo nome. Lui si difende da chi chi l’accusa di lucrare dalla presidenza: «Non è vero che traggo profitti, gestiscono tutto i fondi»

Ricordate l’aspra battaglia di Donald Trump per evitare di rendere pubblica la sua dichiarazione dei redditi, che, sebbene la legge non lo imponesse espressamente, era una prassi consolidata di trasparenza democratica per tutti gli inquilini della Casa Bianca? Un monito e un freno per il presidente in carica, un invito a non abusare del suo enorme potere a fini personali. Ora si è aperto un ulteriore squarcio sulle attività finanziarie del presidente, molto chiacchierato, per l’estrema disinvolt

Vittorio Da Rold
Vittorio Da Rold
Vittorio Da Rold

Dopo essersi laureato alla facoltà di Storia e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ha iniziato la carriera di giornalista nel 1986 a ItaliaOggi di Marco Borsa e Livio Sposito dopo aver collaborato all'Ipsoa di Francesco Zuzic e Pietro Angeli. Segue la politica estera e l'economia internazionale con un occhio di riguardo per tutto ciò che è ad Est rispetto all'Italia: dalla Polonia alla Turchia, dall'Austria alla Grecia fino ad arrivare all'Iran. È stato Media Leader del World Economic Forum.