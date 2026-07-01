Criptovalute e profumi: così Trump ha incassato due miliardi in un anno

Boom nelle entrate del presidente: gli investimenti nelle criptovalute gli hanno fruttato oltre un miliardo. Il resto arriva da attività immobiliari, risarcimenti, persino da profumi venduti con il suo nome. Lui si difende da chi chi l’accusa di lucrare dalla presidenza: «Non è vero che traggo profitti, gestiscono tutto i fondi»

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Ricordate l’aspra battaglia di Donald Trump per evitare di rendere pubblica la sua dichiarazione dei redditi, che, sebbene la legge non lo imponesse espressamente, era una prassi consolidata di trasparenza democratica per tutti gli inquilini della Casa Bianca? Un monito e un freno per il presidente in carica, un invito a non abusare del suo enorme potere a fini personali. Ora si è aperto un ulteriore squarcio sulle attività finanziarie del presidente, molto chiacchierato, per l’estrema disinvolt