Trump minaccia Hamas: «Dite “sì” entro domenica». Il piano B dei paesi arabi

true false

Il tempo non sta dalla parte di Hamas. Pur ribadendo che l’accordo è ancora fattibile, i negoziatori dei miliziani fanno sapere di aver bisogno di «almeno altre 48 ore» per dire sì o no al piano di Donald Trump, formalmente accettato da Benjamin Netanyahu. «Il gruppo jihadista sta proseguendo le consultazioni – riferisce un anonimo funzionario vicino ai mediatori di Doha – e ha sottolineato che le discussioni tra le fazioni sono ancora in alto mare. Perciò, richiede altre 48 ore». In segno di bu