Trump minaccia Hamas: «Dite “sì” entro domenica». Il piano B dei paesi arabi

Bianca Senatore
03 ottobre 2025 • 20:15

Il tycoon torna alla carica su Truth: «Voglio l’accordo entro domenica ora di Washington». Era stato l’emiro del Qatar Al Thani in persona a telefonare al presidente americano per comunicare “osservazioni” dei miliziani al piano di pace. I gazawi: «Noi vogliamo solo che la guerra finisca, preghiamo perché i jihadisti accettino l’accordo». Il nodo degli ostaggi morti

Il tempo non sta dalla parte di Hamas. Pur ribadendo che l’accordo è ancora fattibile, i negoziatori dei miliziani fanno sapere di aver bisogno di «almeno altre 48 ore» per dire sì o no al piano di Donald Trump, formalmente accettato da Benjamin Netanyahu. «Il gruppo jihadista sta proseguendo le consultazioni – riferisce un anonimo funzionario vicino ai mediatori di Doha – e ha sottolineato che le discussioni tra le fazioni sono ancora in alto mare. Perciò, richiede altre 48 ore». In segno di bu

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.