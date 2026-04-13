Trump nella trappola di Hormuz: «Affonderò le navi che forzano il blocco»

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Bloccate tutto. Bloccate Hormuz e tutti i porti iraniani: è iniziata la blockade, il blocco di tutti gli accessi e passaggi liquidi. L'ha imposto Donald Trump, dopo il fallimento negoziale del suo team che ha incontrato la delegazione iraniana in Pakistan. Il presidente Usa minaccia, tuonando su Truth, di affondare «le navi da attacco veloce» della Repubblica Islamica che tenteranno di forzare il blocco – sono le uniche che rimangono ai pasdaran, perché il resto della Marina iraniana «giace sul