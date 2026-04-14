Adam Weinstein (Middle East Program): «Ogni decisione di Trump rende questa crisi più ingovernabile»

Parla il direttore del Middle East Program: «La Casa Bianca sta compromettendo i propri canali diplomatici, riducendo la prevedibilità dell’azione statunitense agli occhi di tutte le parti in causa. E il rischio nucleare ormai è strutturale»

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«Ogni decisione di Donald Trump verso l’Iran rende la crisi più imprevedibile e meno governabile». Non ha dubbi l’analista Adam Weinstein, direttore del Middle East Program del Quincy Institute for Responsible Statecraft, firma autorevole del Washington Post e del Guardian. I colloqui di Islamabad si sono interrotti, la de-escalation tra Washington e Teheran resta fragile ed esposta a nuovi shock. Weinstein, la linea americana in Medio Oriente è ancora credibile? Il problema non riguarda episo