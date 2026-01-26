Trump: «Ice fenomenale», ma gli americani sono stanchi e chiedono un’indagine “vera”

true false

A mali estremi, estremi rimedi. Donald Trump ha deciso di mandare a Minneapolis Tom Homan. «Conosce l’area e gli piacciono molte delle persone che vivono lì. È duro ma giusto e riferirà direttamente a me», ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti riferendosi al funzionario che durante il primo mandato del tycoon è stato direttore ad interim dell’Ice per poi entrare nella nuova amministrazione repubblicana con il titolo di Border Czar (zar delle frontiere). Più che un annuncio, il post