Instabilità interna e pantano iraniano: Trump al bivio

«L’Iran e l’attentato? No, ma non si può mai sapere», ha detto il tycoon. Il presidente stretto tra colloqui di pace arenati e un paese lacerato. Gli ayatollah credono che alla fine sarà lui a cedere per primo

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Dopo gli spari tra le tavole imbandite alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca al Washington Hilton, quelli esplosi dall’«assassino federale gentile» Thomas Allen - hanno, hanno chiesto a Trump se il movente delle pallottole non potesse essere ricondotto al conflitto in corso contro gli sciiti. «I don't think so, but you never know», ha risposto il presidente. In traduzione: «Non credo, ma non si può mai sapere». Nelle stesse ore la testa d’ariete iraniana di questi negoziati andava e tor