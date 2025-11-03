interventismo sfrenato

Ieri Gaza, oggi Venezuela e Nigeria. Così Trump dimentica l’“America First”

Mattia Ferraresi
03 novembre 2025 • 20:07

Dopo aver schierato la flotta nei Caraibi, il presidente minaccia di intervenire in Africa: «Siamo i leader del mondo». Ma il mondo Maga è spiazzato dal tradimento del sovranismo. E i sondaggi sul gradimento sono sempre più impietosi

Quel globalista di Donald Trump continua a prendere a picconate il suo presunto sovranismo “America First” occupandosi con grande impegno di vicende che accadono altrove, mentre dentro ai confini i suoi alleati nazionalisti danno segni di insofferenza. Dopo l’operazione di soccorso dell’Argentina di Javier Milei da 40 miliardi di dollari, la deputata Marjorie Taylor Greene, un tempo ubertrumpiana di fede inossidabile, ha detto che ormai lo slogan del presidente è “America Last”. I sondaggi negat

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)