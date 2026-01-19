Trump invita Putin nel board per Gaza, Francia e Canada si ribellano agli Usa

Gli inviti all’organismo di transizione per la Striscia spediti tra gli altri a Unione europea, Bielorussia, Ungheria, Argentina. La Francia sospetta che il progetto voglia sostituirsi all’Onu. Il Canada: «Ci rifiutiamo di pagare un miliardo per entrare». L’ira di Israele per la partecipazione del Qatar e della Turchia

true false

Iscriversi al “Consiglio della Pace” di Donald Trump proprio mentre il presidente Usa minaccia la guerra in Groenlandia e rischia di spaccare la Nato. Questa è la proposta pervenuta nel corso del weekend a numerose cancellerie internazionali, in seguito all’annuncio da parte dell’inviato speciale Steve Witkoff lo scorso venerdì del passaggio alla nuova fase «di smilitarizzazione, governo tecnico e ricostruzione» nella Striscia di Gaza. Le lettere di invito, recapitate fra gli altri a Francia, Ca