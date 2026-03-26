Trump minaccia per trattare con l’Iran: «Saremo il vostro incubo»

Contatti “indiretti” in corso con mediazione pakistana. Ma intanto il presidente vede nuovi piani d’attacco, intervento di terra compreso. E poi torna ad attaccare i paesi Nato: «Non abbiamo bisogno di loro». Intanto Israele uccide il comandante della Marina dei pasdaran, Alireza Tangsiri: «Era il responsabile del blocco dello Stretto»

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Invadere l'isola del petrolio iraniano, Kharg, è la scelta numero uno. Poi c'è un'altra opzione: prendere il controllo di Larak, l'isola dei bunker e dei radar degli ayatollah, chiave di volta strategica per controllare lo Stretto di Hormuz. La terza ipotesi è puntare sull'isola più occidentale dello Stretto, Abu Masa, con i suoi atolli. L'ultima è «bloccare o sequestrare navi che stanno esportando petrolio iraniano sul lato orientale dello Stretto». È Axios che rivela la lista di di scenari mi