Missili da Teheran sulla base Usa, Trump: «Ora descalation»

Razzi balistici iraniani hanno viaggiato per 4mila chilometri fino alla base Diego Garcia. Il presidente americano è confuso: parla di ridurre l’intensità ma continua a bombardare
Occhio per occhio, drone per drone, missile per missile. Ma ora è forse tempo di wind down: rallentare, calmarsi, abbassare il tono bellico dell'operazione speciale iraniana. Lo ha detto sabato Trump in un discorso carico di degradating, destroying ed eliminating – una triade di sinonimi usati per riferire dell'indebolimento della capacità militare di Teheran. Il presidente prelude a una possibile inversione di ritmo sul campo di guerra, proprio mentre lo raggiungono migliaia di nuovi marines, i