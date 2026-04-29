Un'amicizia, una "relazione speciale", un'alleanza che e' stata "una pietra angolare di prosperita' e sicurezza". E poi onori militari senza precedenti e frecciatine e battute come tra vecchi amici. La visita di Re Carlo III alla Casa Bianca si e' conclusa con una cena che ha celebrato l'alleanza e l'amicizia tra America e Gran Bretagna.

Entrambi i leader hanno lodato con forza la "relazione speciale" tra Gran Bretagna e Washington, mettendo da parte, seppur brevemente, le tensioni transatlantiche e nel suo brindisi. Re Carlo ha detto di essere li' "per rinnovare un'alleanza indispensabile che e' stata a lungo una pietra angolare di prosperita' e sicurezza".

Dopo aver ricevuto onori militari senza precedenti il monarca inglese ha fatto eco al tono del suo precedente discorso al Congresso in cui aveva esortato Londra e Washington a restare unite, senza menzionare direttamente le tensioni sulla guerra tra Stati Uniti e Israele contro Teheran. Ma e' proprio nel suo brindisi che il presidente Usa ha fatto i suoi primi commenti pubblici sul tema caldo.

"Abbiamo sconfitto militarmente quel particolare avversario - ha detto alla cena della Casa Bianca - Carlo e' d'accordo con me ancor piu' di quanto lo sia io, non permetteremo mai a quell'avversario di avere un'arma nucleare". "Insieme, possiamo affrontare le sfide di un mondo sempre piu' complesso e conteso", ha aggiunto poi il monarca