Il discorso del presidente americano alla cena di Stato alla Casa Bianca con re Carlo III
Donald Trump nel suo discorso alla cena di Stato alla Casa Bianca, alla presenza di Re Carlo III ha detto che gli Stati Uniti hanno «sconfitto militarmente» l'Iran.
«Abbiamo sconfitto militarmente questo avversario e non permetteremo mai che possieda un'arma nucleare», ha dichiarato il presidente americano in apertura della cena ufficiale.
«Noi non consideriamo la guerra finita dal giorno in cui i combattimenti si sono fermati e c'è stato il cessate il fuoco», ha detto invece in un video, ripreso da Al Jazeera, il portavoce dell'esercito iraniano Mohammad Akraminia.
«Non ci fidiamo degli Usa e dei nostri nemici - ha aggiunto - Abbiamo continuato allo stesso modo rispetto a quando era in corso la guerra ad aggiornare la nostra lista di bersagli.
Abbiamo continuato l'addestramento e usato l'esperienza della guerra e abbiamo sia prodotto che aggiornato i nostri equipaggiamenti. Per noi, la situazione è ancora una situazione di guerra».
L'Iran scrive all'Onu
L'Iran ha inviato una lettera al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite "sulla pirateria statunitense". Lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim.
In una lettera indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite e alla Presidenza del Consiglio di Sicurezza, Amir Saeed Iravani, ambasciatore iraniano presso l'Onu, ha protestato con forza contro il sequestro di navi iraniane da parte degli Stati Uniti e contro la pirateria.
La lettera afferma, tra l'altro: "Fare riferimento ad accordi interni, intrinsecamente illegali, non può in alcun caso giustificare un crimine così efferato commesso con la forza.
Tale comportamento costituisce coercizione illegale, interferenza nel legittimo commercio internazionale e sequestro illegale di proprietà, creando al contempo un pericoloso precedente che mina gravemente lo stato di diritto a livello internazionale"
L'intelligence Usa studia la reazioni dell'Iran alle parole di Trump
Le agenzie di intelligence Usa stanno studiando come reagirebbe l'Iran qualora Donald Trump dovesse dichiarare una vittoria unilaterale nella guerra, ormai in corso da due mesi. Lo riferiscono fonti informate all'agenzia Reuters.
La comunità dell'intelligence sta analizzando la questione su richiesta di alti funzionari della Casa Bianca. L'obiettivo, secondo le fonti, è comprendere le implicazioni di un potenziale disimpegno di Trump da un conflitto che, secondo le preoccupazioni di alcuni consiglieri, potrebbe contribuire a causare pesanti perdite per i repubblicani in occasione delle elezioni di metà mandato a novembre
I dem e la causa a Trump
I Democratici al Congresso Usa starebbero valutando la possibilità di intentare una causa contro il presidente Donald Trump qualora questi dovesse proseguire la guerra in Iran oltre la scadenza legale di venerdì, senza ottenere l'autorizzazione del Congresso. E' quanto è stato riferito alla rivista Time da diverse fonti a conoscenza della questione.
Questo scenario potrebbe configurarsi come un potenziale scontro costituzionale sui poteri di guerra del presidente, mentre il Congresso si prepara a un'altra votazione questa settimana. Le discussioni interne, finora non rese pubbliche, sono state descritte dai parlamentari come ancora in una fase iniziale, ma potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane se il presidente dovesse proseguire con le operazioni militari dopo la scadenza del termine cruciale di 60 giorni, fissata al 1° maggio.
Per quasi otto settimane, i Repubblicani hanno respinto i ripetuti tentativi dei Democratici di imporre la fine delle ostilità o di richiedere un'autorizzazione formale. In base al War Powers Act del 1973, i presidenti devono porre fine alle operazioni militari dopo 60 giorni, a meno che il Congresso non abbia votato per dichiarare guerra o approvato una legge che autorizzi l'uso della forza. La legge consente una singola proroga di 30 giorni, ma solo se il presidente certifica per iscritto al Congresso che è necessario ulteriore tempo per garantire il ritiro in sicurezza delle truppe statunitensi.
Finora, il Congresso non ha approvato alcuna autorizzazione per l'uso della forza militare in relazione all'Iran e la Casa Bianca non ha dato alcuna indicazione pubblica di voler chiedere l'autorizzazione al Congresso prima della scadenza. La campagna militare statunitense, iniziata il 28 febbraio, raggiungerà i 60 giorni il 29 aprile, ma Trump ha tempo fino al 1° maggio per chiedere l'approvazione del Congresso per continuare le operazioni in Iran, dato che ha formalmente notificato gli attacchi al Congresso il 2 marzo, data in cui scatta il conto alla rovescia dei 60 giorni.
Trump: "Nessun amico più stretto di Uk"
Un'amicizia, una "relazione speciale", un'alleanza che e' stata "una pietra angolare di prosperita' e sicurezza". E poi onori militari senza precedenti e frecciatine e battute come tra vecchi amici. La visita di Re Carlo III alla Casa Bianca si e' conclusa con una cena che ha celebrato l'alleanza e l'amicizia tra America e Gran Bretagna.
Entrambi i leader hanno lodato con forza la "relazione speciale" tra Gran Bretagna e Washington, mettendo da parte, seppur brevemente, le tensioni transatlantiche e nel suo brindisi. Re Carlo ha detto di essere li' "per rinnovare un'alleanza indispensabile che e' stata a lungo una pietra angolare di prosperita' e sicurezza".
Dopo aver ricevuto onori militari senza precedenti il monarca inglese ha fatto eco al tono del suo precedente discorso al Congresso in cui aveva esortato Londra e Washington a restare unite, senza menzionare direttamente le tensioni sulla guerra tra Stati Uniti e Israele contro Teheran. Ma e' proprio nel suo brindisi che il presidente Usa ha fatto i suoi primi commenti pubblici sul tema caldo.
"Abbiamo sconfitto militarmente quel particolare avversario - ha detto alla cena della Casa Bianca - Carlo e' d'accordo con me ancor piu' di quanto lo sia io, non permetteremo mai a quell'avversario di avere un'arma nucleare". "Insieme, possiamo affrontare le sfide di un mondo sempre piu' complesso e conteso", ha aggiunto poi il monarca
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