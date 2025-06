L’attacco iraniano alla base Usa di al Udeid, in Qatar, dà a Donald Trump e all’America un nuovo assaggio della guerra infinita che il presidente aveva promesso di mettere in archivio. L’immediata escalation regionale è un effetto prevedibile degli attacchi americani ai siti nucleari, ma in discussione non c’è solo uno scambio di fuoco fra obiettivi militari, quanto l’ipotesi di un cambiamento dell’obiettivo della missione.

Nel giro di poche ore Trump è passato dalla retorica della chirurgia militare allo smantellamento del regime degli ayatollah. Dopo aver dato mandato a mezzo governo di spiegare al mondo che gli attacchi alle installazioni nucleari dell’Iran sono limitati, il leader più volubile e istintivo del nostro tempo ha pensato di smentirli ancora una volta, scrivendo che il regime change non è, a ben vedere, un’opzione tanto balzana.

Gli piace invocarla anche perché, a quanto pare, farlo «non è politicamente corretto»: «Se l’attuale regime iraniano non è capace di Make Iran Great Again, perché non ci dovrebbe essere un regime change? Miga!!!».

Il passaggio da Maga a Miga si è consumato nel giro di un post. Ma attenzione: Karoline Leavitt, la portavoce che ha l’ingrato compito di correggere le esternazioni del capo, è intervenuta anche questa volta, spiegando che la «postura militare» non è cambiata e il presidente stava soltanto «sollevando una domanda».

Proprio così: ha ordinato uno dei più rischiosi e sofisticati attacchi nella storia militare umana, usando missili mai impiegati prima, e si domanda – ma è solo una domanda – se questo Iran apparentemente de-nuclearizzato non meriti forse un governo migliore.

Trump sostiene i siti nucleari bombardati sono stati «obliterati», e dunque la sostanza della missione originaria è compiuta, ma le stesse fonti militari americane e israeliane fanno trapelare incertezza sull’effettiva estensione dei danni, e contemporaneamente il senso della missione viene messo in dubbio e forse ridiscusso completamente.

Intanto, l’Idf ha lanciato attacchi «di una potenza senza precedenti» e i falchi intorno alla Casa Bianca insistono: questo non è il momento di fermarsi ma di andare avanti, di spezzare non già soltanto l’ambizione nucleare ma la spina dorsale di una teocrazia esausta. Per non farsi mancare nulla, Trump ha anche minacciosamente apostrofato Dimitri Medvedev, che ha ipotizzato di fornire all’alleato iraniano testate nucleari: «La “N word” non deve essere usata con questa leggerezza», ha ammonito Trump.

Le ricostruzioni

Le puntuali ricostruzioni dei media americani sulla sequenza degli eventi che ha portato alla decisione di intervenire illuminano alcuni aspetti importanti del panorama psicologico che fa da sfondo alle decisioni del presidente. Ad esempio, è chiaro a posteriori che già dal rientro anticipato dal G7 la decisione era stata presa, e la storia delle due settimane era un bluff. Quando il Wall Street Journal ha scritto che tutto era pronto, mancava soltanto l’ordine presidenziale, lui si è imbufalito e ha smentito in modo aggressivo, proprio perché i cronisti avevano visto giusto.

Ma ancora più interessante è il ruolo che ha avuto Fox News nella vicenda. Da quando Israele ha iniziato i bombardamenti, la corazzata televisiva della destra ha condotto una martellante campagna di esaltazione della leadership di Benjamin Netanyahu e di elogio dell’Idf, augurandosi apertamente che la Casa Bianca si unisse per puntare all’obiettivo definitivo, il cambio di regime.

È a quel punto che il presidente, animale televisivo e consumatore di Fox, ha iniziato a rispondere alle chiamate dei cronisti per far sapere che quelle mirabili azioni militari non erano solo farine del sacco alleato, ma lui era parte essenziale dell’iniziativa: anzi, tutto questo non sarebbe stato possibile senza la sua decisione. Anche l’America doveva coprirsi della gloria per la lotta contro il male che Fox stava attribuendo soltanto a Israele.

Nei giorni febbrili della decisione ha anche incontrato Steve Bannon, capofila degli isolazionisti, e il mondo Maga ostile al coinvolgimento nel conflitto ha sperato che potesse frenare lo slancio belligerante del presidente.

Ma ormai la decisione era presa, e presto la traiettoria degli eventi lo ha spinto verso una nuova fase.

Cambio di paradigma

Ci sono altri fattori che nel tempo hanno contribuito al cambio di paradigma. Non si tratta di una conversione ideologica, ma dell’esigenza narrativa di un leader che non sopporta l’umiliazione. L’attacco alle petroliere nel Golfo, il drone abbattuto sul Mar Rosso, l’assalto all’ambasciata americana a Baghdad: ognuno di questi eventi è stato percepito come una sfida personale. La reazione non è frutto di una strategia articolata, ma un misto di istinto, calcolo sulla popolarità e desiderio di dimostrare forza.

Nel suo eterno oscillare tra la tentazione del ritiro e l’impulso alla dominazione, Trump ha avvicinato l’America a un confronto diretto con l’Iran più di quanto avessero fatto i suoi predecessori. Non per convinzione, ma per combinazione di istinti, calcoli ed esigenze narrative. Non per disegno, ma per l’illusione che il mondo possa piegarsi al suo copione.

