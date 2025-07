Il quotidiano di Rupert Murdoch ha trovato un enigmatico messaggio di auguri per il finanziere al centro di tutti i complotti della destra. È scritto all’interno della silhouette di una donna nuda. «Lettera falsa», tuona il presidente, che annuncia querele e cerca di prendere altro tempo sul caso che sta mandando in frantumi il mondo MAGA

Un dialogo allusivo ed enigmatico fra Donald Trump e Jeffrey Epstein, scritto all’interno della silhouette di una donna nuda disegnata con un pennarello, con la firma nera e arzigogolata del tycoon posizionata strategicamente al posto dei peli pubici. È questa l’immagine che Trump avrebbe disegnato in un libro creato con i contributi di vari amici nel 2003, per il 50esimo compleanno di Epstein, il finanziere e criminale morto in carcere nel 2019 che sta spaccando l’universo MAGA a forza di complotti e controcomplotti.

Del contributo, che sarebbe un’ulteriore prova del rapporto molto stretto che i due hanno avuto in passato, ha dato conto il Wall Street Journal in uno scoop che ha fatto imbufalire la Casa Bianca e ha messo altra benzina sulla questione che sta incendiando il popolo trumpiano, diviso fra i veri credenti che vogliono la pubblicazione di tutti i documenti del caso Epstein – innanzitutto la vagheggiata “lista dei clienti” dei suoi presunti traffici di ragazze minorenni – e gli istituzionalisti che minimizzano, spiegando che il dipartimento di Giustizia ha chiuso il caso e non c’è nulla da vedere.

Il presidente stesso è diventato la voce ufficiale di questa seconda fazione, e da giorni parla della “bufala Epstein”, spiegando che chi si ostina a crederci non può considerarsi un suo sostenitore.

Il compleanno

Il Wall Street Journal ricostruisce scrupolosamente la vicenda. Per il compleanno di Epstein, la compagna e socia Ghislaine Maxwell, attualmente in carcere, chiede ad amici e parenti del finanziere delle lettere di auguri da raccogliere in un volume da presentare come regalo. Una delle persone a cui si rivolge è Trump, che scrive un contributo sibillino nella forma di un breve dialogo fra i due amici a proposito delle cose della vita più importanti di «avere tutto».

Lo scambio si conclude così:

Donald: «Gli enigmi non invecchiano mai, hai notato?»

Jeffrey: «Effettivamente mi è diventato chiaro l’ultima volta che ti ho visto».

Donald: «Un amico è una cosa stupenda. Buon compleanno – e possa ogni giorno essere un nuovo stupendo segreto».

Dei segreti e degli enigmi a cui il dialogo allude non si sa nulla di più, ma la pubblicazione è stata sufficiente a far perdere la calma al presidente per l’ennesima volta sulla vicenda. Sul social Truth ha aggredito il Wall Street Journal e il suo proprietario, Rupert Murdoch, promettendo querele per la pubblicazione di quello che considera un falso: «Il Wall Street Journal ha pubblicato una lettera falsa, apparentemente indirizzata a Epstein. Quelle non sono le mie parole, non parlo così. Inoltre, non faccio disegni. Ho detto a Rupert Murdoch che era una truffa e non doveva pubblicare quella storia fasulla. Ma lo ha fatto lo stesso, e adesso querelo lui e quel suo giornale di terza fascia».

Anche il vicepresidente, JD Vance, è intervenuto sulla vicenda con la massima decisione: «Scusate il linguaggio, ma questa storia è una completa e totale stronzata. Il Wall Street Journal dovrebbe vergognarsi per averla pubblicata. Dov’è la lettera? Qualcuno onestamente crede che quello sembri Donald Trump?».

Il caso Colbert

La Casa Bianca contesta l’autenticità del documento, ma il presidente di certo mente almeno sul fatto che non fa disegni. In un libro del 2008 parla del «nuovo talento» che lo ha portato a fare schizzi e disegni per beneficenza. «Mi bastano alcuni minuti per disegnare qualcosa, nel mio caso è di solito un palazzo, un paesaggio urbano oppure uno skyline». Ci sono decine di disegni di Trump venduti ad aste benefiche nel corso dei decenni.

La notizia del Journal è importante non tanto per il contenuto della rivelazione, quanto per il segnale che dà alla Casa Bianca: significa che fonti che hanno accesso alla contesa documentazione sul caso Epstein stanno passando informazioni alla stampa. Dato il pesante scontro che si sta consumando fra vertici dell’Fbi e il dipartimento di Giustizia, probabilmente è proprio il timore che questo sia soltanto un colpo d’avvertimento è ciò che ha fatto infuriare il presidente.

Nella furia di negare, Trump ha fatto anche una concessione minore, cioè ordinare alla procuratrice generale, Pam Bondi, di «pubblicare tutte le testimonianze pertinenti custodite dal Gran Giurì, dopo l’approvazione del tribunale»: si tratta di un’operazione di facciata che serve soltanto a mostrarsi non del tutto indifferente alle richieste di trasparenza.

Pubblicare i documenti sigillati potrebbe richiedere mesi e complicate battaglie legali, e comunque è affidato al governo il compito di decidere quali sono i file rilevanti da pubblicare e quali lasciare secretati.

Come se non bastasse il fronte aperto con il Wall Street Journal, un altro confronto mediatico del presidente si è fatto più sanguinoso: la Cbs ha infatti cancellato lo storico “late show” di Stephen Colbert. Lo ha fatto, dice il network, per «ragioni finanziarie», ma non è sfuggito a nessuno che lunedì scorso il comico ha duramente criticato la decisione di Paramount – l’azienda che controlla Cbs – di patteggiare con Trump una disputa legale su una puntata di “60 minutes” contestata dal presidente. Cbs ha pagato 16 milioni di dollari a Trump.

La rete avrebbe avuto buone probabilità di vincere in tribunale, ma ha preferito patteggiare, probabilmente perché la gigantesca operazione di vendita della compagnia a Skydance, di cui si parla da tempo, richiede l’approvazione finale dell’amministrazione.

