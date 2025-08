Il presidente ha licenziato la direttrice dell’agenzia che elabora i dati sul lavoro, non per incompetenza, ma per aver creato un sistema che va contro di lui

Quando qualche dato o report contraddice i desideri di Donald Trump, lui tende a eliminare chi ha prodotto le informazioni. Ha fatto licenziare analisti di intelligence che valutavano come poco meno di perfette le operazioni militari in Iran e ha perfino censurato una mostra sulla politica contemporanea che citava i casi di impeachment che lo riguardavano.

La cacciata di Erika McEntarfer, direttrice del Bureau of Labor Statistics, l’agenzia che raccoglie e analizza i dati sul mercato del lavoro, porta questa logica verso nuove vette innevate di autoritarismo. Per giustificare il licenziamento di McEntarfer, Trump non si è limitato a dire che le deludenti performance degli ultimi mesi, mostrate nelle revisioni dei numeri pubblicati venerdì scorso, non corrispondono alla verità o sono state calcolate male per incompetenza, ma ha inserito i dati sfavorevoli nella più ampia costellazione del sistema rigged, viziato, falsato, piegato contro di lui; ciò anche se la direttrice del Bureau of Labor Statistics è stata confermata dal Senato.

Il presidente si è sfogato su Truth: «I dati sul lavoro della scorsa settimana erano falsati, così come erano falsati i numeri prima delle elezioni presidenziali. Ecco perché in entrambi i casi c’è stata una massiccia revisione delle stime in favore dei democratici della sinistra radicale. Questi importanti aggiustamenti sono stati fatti per coprire e neutralizzare i falsi numeri politici che erano stati preparati per presentare il successo dei repubblicani come meno stellare!».Trump ha promesso che indicherà un «rimpiazzo eccezionale» per il ruolo e nel fine settimana ha accusato McEntarfer di avere «commesso il più grande errore di calcolo negli ultimi 50 anni», e non era nemmeno il primo, agli occhi del presidente, visto che il Bureau aveva a suo dire gonfiato – questa volta positivamente – i dati prima delle elezioni del novembre scorso per mettere vento nelle vele di Joe Biden.

Repubblica delle banane

Janet Yellen, ex segretaria del Tesoro e capo della Fed, ha detto che questo è «il tipo di cosa che uno si aspetterebbe soltanto in una repubblica delle Banane», e in effetti l’esplicita punizione politica messa in atto per riprendere il controllo dei dati sull’andamento dell’economia è una di quelle manovre che riportano alla mente i peggiori autoritarismi di ieri e di oggi.

Il Wall Street Journal, il quotidiano conservatore con cui Trump è in guerra aperta proprio per via della raffica di scoop sgraditi alla Casa Bianca – l’ultimo è sul caso Epstein – ha dato un tocco orwelliano alla vicenda parlando del «ministero della verità» istituito dal presidente. In un ministero del genere l’oggettività del dato non esiste: numeri, stime, andamenti e proiezioni dipendono esclusivamente da chi ha il potere.

In questo caso, il passaggio dalla pubblicazione dei dati all’ira presidenziale culminata nel licenziamento è stato particolarmente rocambolesco. Il Bureau ha rivisto in crescita il tasso di disoccupazione, dal 4,1 al 4,2 per cento, e ha rivisto in senso peggiorativo le stime di maggio e giugno, ma quando la ministra del Lavoro, Lori Chavez-DeRemer, è andata in televisione a commentare i risultati non era così negativa. Anzi, ha detto che nonostante le apparenze numeriche, gli Stati Uniti «stanno vedendo una crescita positiva del mercato del lavoro».

Nel giro di qualche ora Trump ha trasformato questo prudente giudizio in un grande complotto contro di lui, scatenando l’ira di Dio. Il paradosso è che ci sono buone ragioni per sostenere che il report della contesa sia effettivamente migliore di come sembra. I dati negativi sul lavoro sono innanzitutto legati al fatto che il settore pubblico ha perso impiegati, proprio in virtù dei tagli alla burocrazia federale che l’amministrazione ha messo al centro del suo programma. «Il lavoro nel settore privato è calato molto (giugno è stato terribile), ma senza il crollo delle assunzioni nella pubblica amministrazione la conversazione su questo report sarebbe molto meno drammatica», ha scritto il Financial Times.

