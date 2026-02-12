Bocciatura sui dazi e fuga da Minneapolis: la doppia sconfitta per Trump e i Maga

true false

«Qualsiasi repubblicano che voti contro i dazi subirà gravi conseguenze in vista delle primarie e delle elezioni! Ci hanno garantito sicurezza economica e nazionale e nessuno dei nostri dovrebbe distruggere questi risultati», tuonava Donald Trump su Truth mentre alla Camera si votava per revocare le tariffe imposte dal tycoon al Canada nel 2025. Le classiche ultime parole famose. Sono, infatti, sei i repubblicani che non si sono fatti intimidire e che hanno votato insieme ai democratici. La riso