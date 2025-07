Lo scontro fra Donald Trump e Elon Musk ha raggiunto un nuovo livello di violenza verbale. L’oggetto è la battaglia parlamentare sul nuovo maxiprovvedimento di Trump, il “One Big Beautiful Bill” detestato dall’ex alleato trumpiano – ora approvato dal Senato per un soffio, con 51 voti contro 50, decisiva la presenza del vicepresidente JD Vance – ma sullo sfondo riappare l’ipotesi, o meglio, la minaccia, di fondare un nuovo soggetto politico, giusto per rovinare la festa a Trump. E il presidente ha nemmeno troppo velatamente minacciato di far “deportare” in Sudafrica l’uomo che giusto qualche settimana fa lo accusava di comparire nel mitologico faldone di Jeffrey Epstein, il finanziere e molestatore di minori che si è ucciso in carcere nel 2019.

La miccia su Truth

Tutto è iniziato con un post del presidente su Truth Social, in cui Trump ha messo in discussione la legittimità del suo impero industriale e la sua dipendenza dai fondi pubblici. «Elon Musk sapeva bene – ha scritto il presidente – molto prima di sostenermi con forza, che ero contrario all’obbligo sui veicoli elettrici. È una misura ridicola, sempre stata parte della mia campagna. Le auto elettriche vanno bene, ma nessuno dovrebbe essere costretto a possederne una. Musk riceve più sussidi di chiunque nella storia, e senza quei soldi dovrebbe chiudere e tornarsene in Sudafrica. Niente più lanci, niente più satelliti, niente più auto elettriche. Il nostro paese risparmierebbe una fortuna. Forse Doge dovrebbe darci un’occhiata seria. Ci sono molti soldi da risparmiare».

L’attacco che rompe definitivamente i ponti tra i due. La reazione di Musk – che già avevo ampiamente diffuso il suo pensiero sulla manovra trumpiana, affermando che avrebbe trascinato gli Usa alla bancarotta – non si è fatta attendere: su X, l’imprenditore – che ha rilanciato un sondaggio iniziato settimane fa tra i suoi follower chiedendo se debba fondare un nuovo partito. Tra le opzioni: “Partito X”, “Futuro Razionale” e “Tecnodemocratici”.

Non è la prima volta che Musk flirta con l’idea di un soggetto politico autonomo, ma la tempistica — a poche ore dallo scontro con Trump e nel pieno del dibattito sul One Big Beautiful Bill — fa pensare a un segnale più netto. Il rapporto tra tecnologia e politica, fino a ieri strategico per il trumpismo, si sta trasformando in un campo di battaglia.

Al centro dell’agenda politica della Casa Bianca c’è il disegno di legge attualmente in discussione al Senato, che accorpa misure su immigrazione, politica energetica, investimenti industriali e revisione fiscale, con l’obiettivo dichiarato di «restituire all’America il suo posto al centro del mondo produttivo». Al prezzo di 3.300 miliardi a debito, secondo le stime (prudenti) del Congressional Budget Office.

Trump lo ha definito «il più grande provvedimento legislativo dai tempi del New Deal», ma è anche un contenitore di norme eterogenee e, in alcuni casi, controverse: agevolazioni per l’industria fossile, tagli alla regolazione ambientale, nuovi limiti all’ingresso di migranti qualificati, credito d’imposta per la reindustrializzazione manifatturiera, e una clausola esplicita per sospendere temporaneamente i vincoli dell’accordo di Parigi. «Una legge che serve all’America vera», ha detto Trump. «Non è perfetta, ma è bellissima. Una grande legge per un grande paese».

Tensione sui dazi

Nel frattempo è caldo anche il fronte commerciale con l’Unione europea. A Washington è arrivato Maros Sefcovic, vicepresidente della Commissione europea con delega al commercio, per cercare un’intesa diplomatica sulla nuova minaccia di dazi americani su acciaio, tecnologie verdi e componentistica auto. La scadenza imposta da Trump è il 9 luglio. Il presidente, parlando con i giornalisti, ha dichiarato che «gli Stati Uniti non tollereranno più squilibri sistemici con partner che beneficiano del nostro mercato senza offrire reciprocità».

Secondo fonti europee, le nuove misure tariffarie potrebbero colpire anche i veicoli elettrici di produzione tedesca, proprio nel momento in cui il settore sta cercando di consolidare la transizione energetica. Sefcovic ha definito la posizione americana una minaccia alla stabilità del commercio transatlantico e ha ribadito che «l’Unione è pronta a reagire con fermezza e proporzionalità». I negoziati proseguiranno nelle prossime settimane, ma il segnale politico è già chiaro: la Casa Bianca vede nei rapporti commerciali con l’Europa non più un’alleanza strategica, ma una leva da usare in funzione interna.

L’attacco a Musk, la pressione sul Senato e il confronto con Bruxelles sono tre episodi che delineano la postura politica di Trump nel suo secondo mandato: un presidente deciso a rompere con ogni vincolo, alleanze comprese, pur di imporre la sua agenda. Che questa strategia funzioni politicamente resta da vedere, ma intanto definisce i contorni di un’America sempre più concentrata su sé stessa e sempre più in conflitto con chi, un tempo, ne rappresentava il futuro. A partire da Musk.

Addio Usaid

Ps. Da ieri l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha cessato di gestire i programmi di assistenza estera, che saranno trasferiti al dipartimento di Stato. Lo ha annunciato il segretario di Stato Marco Rubio. Ebbene, stando ai calcoli dell’autorevole rivista scientifica Lancet, oltre 14 milioni di persone tra le più vulnerabili al mondo, un terzo delle quali bambini piccoli, potrebbero morire entro il 2030 a causa dello smantellamento degli aiuti esteri statunitensi.

