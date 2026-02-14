Meloni nel Board di Trump, perché la mossa è un azzardo

true false

Adesione al Consiglio di pace in qualità di paese “osservatore”, ma non a pieno titolo. È la terza via scelta da Giorgia Meloni per collocare l’Italia nel nuovo organismo internazionale creato a propria immagine e somiglianza da Donald Trump. «Il primo tentativo di Trump di invitare gli europei a entrare nel Consiglio di pace è stato un vero disastro perché è arrivato proprio mentre c'era la crisi della Groenlandia, era impensabile aderissero mentre Washington minacciava un membro NATO», dice da