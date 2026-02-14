l’organismo internazionale oltre gaza

Meloni nel Board di Trump, perché la mossa è un azzardo

Tra i membri del Board of Peace c'è anche il presidente argentino Javier Milei
Davide Lerner
14 febbraio 2026 • 20:03Aggiornato, 14 febbraio 2026 • 20:06

«In caso di errori, Meloni non potrà dire di non farne parte», spiega l’esperto Rocchetti. Oltre la Palestina, la creatura geopolitica trumpiana aspira a intervenire in altri conflitti

Adesione al Consiglio di pace in qualità di paese “osservatore”, ma non a pieno titolo. È la terza via scelta da Giorgia Meloni per collocare l’Italia nel nuovo organismo internazionale creato a propria immagine e somiglianza da Donald Trump. «Il primo tentativo di Trump di invitare gli europei a entrare nel Consiglio di pace è stato un vero disastro perché è arrivato proprio mentre c'era la crisi della Groenlandia, era impensabile aderissero mentre Washington minacciava un membro NATO», dice da

Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 