Nella campagna per essere rieletto alla Casa Bianca, l’aspirante Nobel per la pace Donald Trump si vantava, agli eventi con i finanziatori del partito, di aver minacciato Vladimir Putin e Xi Jinping di bombardare Mosca e Pechino se avessero osato invadere l’Ucraina o mettere le mani su Taiwan. Era l’ennesima smargiassata per sottolineare ciò che il presidente ha ripetuto fino allo sfinimento: se lui, e non Joe Biden, fosse stato presidente, le guerre non sarebbero scoppiate e il mondo avrebbe diligentemente obbedito alle regole della sua deterrenza.

La Cnn ha diffuso un audio ottenuto dai giornalisti Josh Dawsey, Tyler Pager e Isaac Arnsdorf per il libro 2024, in uscita prossimamente negli Stati Uniti, in cui Trump riferisce di aver detto a Putin, durante il suo primo mandato, che avrebbe bombardato a tappeto Mosca (l’espressione che non ha bisogno di traduzioni è “bomb the shit out of Moscow”) se avesse invaso l’Ucraina. «Ti sto dicendo che non hai scelta», gli avrebbe detto. La risposta di Putin, sempre riferita da Trump: «“Non ti credo”. Ma mi ha creduto al 10 per cento». Un avvertimento che, nella sua versione dei fatti, avrebbe avuto un qualche effetto deterrente, tanto che il Cremlino ha atteso l’arrivo del debole Biden alla Casa Bianca per procedere con l’invasione su larga scala.

Trump racconta questo episodio con il tono autocelebrativo dell’uomo forte, ma la sostanza è che l’ex presidente rivendica una minaccia che non ha mai avuto seguito, e si gloria di un gesto che resta confinato nella retorica. Delle iperboli di Trump negli eventi a porte chiuse qualcosa era trapelato, ma ora la Cnn ha aggiunto un’altra prova documentale nella collezione.

Il portavoce del Cremlino ha detto di non sapere «se è una fake news oppure no». «È difficile dirlo qui: il fatto è che all’epoca non ci furono conversazioni telefoniche. Dopotutto, a quanto ho capito, stiamo parlando del periodo in cui Trump non era ancora presidente degli Stati Uniti. Pertanto, vi consiglio di rivolgere le vostre domande alla Casa Bianca», ha detto Dmitry Peskov ai giornalisti, e con il solito fare sornione si è lanciato in un incredibile affondo sulle informazioni false usate come strumento di propaganda: «Lavoro in Russia, grazie a Dio. Se si tratti di un fake o meno, non lo sappiamo nemmeno noi. Ci sono molti fake al giorno d’oggi. Spesso ci sono molti più fake che informazioni vere, e partiamo sempre da questo quando analizziamo questa o quella notizia».

Nell’audio Trump applica lo stesso schema, con piccole variazioni, alla Cina: Xi Jinping, dice Trump, avrebbe ricevuto un avvertimento simile su Taiwan, con Pechino come bersaglio designato. Ancora una volta: la minaccia resta verbale, la deterrenza è tutta da dimostrare.

C’è un filo rosso che unisce questi racconti, e non è quello della coerenza. È piuttosto un’idea della leadership come spettacolo muscolare, in cui la minaccia conta più del risultato, l’annuncio più dell’azione, e la narrazione privata – raccontata a porte chiuse, in eventi per ricchi donatori – assume più valore delle politiche pubbliche. In questo teatro, Trump è sia regista che protagonista: si costruisce come uomo di pace proprio mentre brandisce la guerra come arma dialettica.

Ma la credibilità internazionale non si misura con le battute. Minacciare bombardamenti in privato e poi non agire – o farlo solo in parte, secondo convenienza – non rafforza l’immagine di deterrente, anzi la svuota. Trump gioca su un equilibrio instabile: vuole apparire imprevedibile, ma finisce spesso per risultare inaffidabile. Il paradosso è evidente: l’uomo che si propone come pacificatore globale si presenta con il curriculum di chi flirta con la guerra, o almeno con la sua ipotesi, come se fosse un gadget elettorale.

Trump non è nuovo a queste torsioni narrative. Ha già rivendicato in passato di aver evitato guerre proprio grazie alla sua durezza verbale. Ma a forza di minacciare e non colpire – o colpire in modo parziale, ambiguo, reversibile – il suo linguaggio perde di intensità. Quando tutto è una bomba, nulla lo è davvero.

