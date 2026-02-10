Trump minaccia la corsa al nucleare. «Più bombe per sfidare Russia e Cina»

A pochi giorni dalla fine del trattato New Start con la Russia, il New York Times rivela che Washington sta considerando la ripresa dei test sospesi nel 1992. Una mossa per obbligare Mosca e Pechino a sedersi al tavolo oppure la ripresa di un riarmo senza freni? E dalla conferenza sulla sicurezza di Monaco arriva l’allarme: «Il tycoon demolisce gli elementi fondamentali dell'ordine internazionale»

Per la prima volta dalla fine della Guerra fredda, l’ipotesi che gli Stati Uniti tornino a espandere il proprio arsenale nucleare e a effettuare test atomici sotterranei non è solo un esercizio teorico. La scadenza del trattato New Start, il ruolo sempre più centrale della Cina nel settore nucleare e il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump hanno portato il presidente Usa a ipotizzare la riapertura di un dossier che per oltre trent’anni è rimasto archiviato nel nome della stabilità globale. U