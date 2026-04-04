Trump accorcia la minaccia: «Accordo in 48 ore o l’inferno». La guerra di leve con l’Iran

Nell’operazione americana sono rimasti feriti 365 militari Usa dall’inizio del conflitto e il presidente Usa ha lanciato un nuovo ultimatum. Se l’inferno è stato solo minacciato, l’abisso atomico è stato già sfiorato sabato: i raid di Usa e Israele hanno raggiunto la centrale nucleare di Busher
«Il tempo sta scadendo». All’apertura delle porte dell'Inferno che si scatenerà contro l’Iran, se non verrà riaperto subito lo Stretto di Hormuz – ha scritto sabato 4 aprile Donald Trump – , mancano solo 48 ore: bisogna raggiungere un accordo per lo snodo adesso. È un ultimatum, un cupo annuncio d’apocalisse e, di ore, ne restano da oggi 24. Nel testo costellato di parole scritte in lettere cubitali, non manca un «gloria a Dio» per concludere il messaggio affidato al social Truth. È una delle ta