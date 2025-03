Il rapporto fra Donald Trump e Elon Musk è un pendolo che oscilla rapidamente. In una fase, il presidente approva il potere assoluto del capo di Doge, nella fase successiva ne limita gli eccessi e dà ragione ai suoi avversari interni.

Prima lo rimprovera pubblicamente per non essere abbastanza aggressivo nella sua opera di licenziamento di massa nella pubblica amministrazione, e quando quello procede ad eseguire con zelo le indicazioni, ecco che il capo lo contiene, annunciando una fase in cui l’arma scelta dall’amministrazione sarà «lo scalpello» e non l’accetta. Prima lo invita a razzolare con il figlio e a parlare a ruota libera nello Studio Ovale, il luogo più sacro del potere americano, poi gli impone di mettersi camicia e giacca e abbandonare l’irrispettosa t-shirt, che non è mica Volodymyr Zelensky.

La settimana scorsa ha segnato un arretramento, almeno temporaneo, di Musk sulla scena. Nel vertice di gabinetto Trump ha chiarito, accogliendo le lamentele dei vari dipartimenti, che sono i segretari, e non Doge, i responsabili delle decisioni su budget e tagli al personale. L’uomo più ricco del mondo ha facoltà di consigliare, non potere di eseguire, ha spiegato Trump nel più significativo gesto di limitazione dell’autorità dell’alleato.

L’incontro è stato burrascoso, hanno raccontato i media americani con un livello di dettaglio che lascia immaginare che le fonti interessate a limitare il potere di Musk abbiano voglia di parlare. Il New York Times ha dato conto in particolare dello scambio fra il capo di Doge e il segretario di Stato, Marco Rubio. Il primo lo ha accusato di non avere fatto tagli a Foggy Bottom, l’altro gli ha mostrato le prove del contrario, cosa che ha innescato un diverbio in cui «sei bravo soltanto in televisione» è stata la battuta meno sgradevole. Trump ha osservato in silenzio lo scontro.

Alla fine dello spettacolo, ha dato il suo sostegno a Rubio: il segretario di Stato sta facendo un «grande lavoro», ha detto Trump, ristabilendo le gerarchie. Intanto, le critiche a Musk sono arrivate alla Casa Bianca anche attraverso diversi rappresentanti del Congresso di assoluta fede trumpiana, mentre nei tradizionali incontri con i rappresentanti locali nei distretti più intensamente a sostegno del presidente gli elettori hanno inondato di critiche Doge per aver tagliato servizi governativi e licenziato migliaia di funzionari pubblici.

Il riassetto dei rapporti con Musk arriva dopo che il presidente il mese scorso – secondo una ricostruzione del New York Times – è intervenuto su un altro scontro interno che va avanti da tempo nel mondo Maga, quello fra la tribù nazionalista di Steve Bannon e i tecnolibertari di Musk.

Bannon attacca continuamente la persona che, con tutte le dovute distinzioni, ha perso nel secondo mandato di Trump il posto che lui aveva occupato nel primo, e ha promesso di dedicarsi con tutte le sue energie alla sua cacciata dall’orbita presidenziale. Trump, improbabile pacificatore, ha dato istruzione ai due di vedersi e chiarire privatamente la situazione, ma pare che il faccia a faccia non ci sia stato, almeno per ora.

Infine, Musk sta anche affrontando la rabbia popolare che si sta riversando su concessionari e negozi della Tesla, che da Palo Alto a Manhattan, da Portland a Charlotte, sono diventati destinazione di manifestazioni e proteste, che spesso finiscono con vetrine distrutte e qualche molotov.

A questa fase ne seguirà probabilmente un’altra di segno opposto, com’è già accaduto. Ma le sempre più frequenti occasioni di scontro fra i Trump e Musk mostrano che il presidente non è del tutto immune dalle pressioni che arrivano dalle strutture di governo, dalla burocrazia, dagli elettori e dagli alleati.

