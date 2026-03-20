Trump senza via d’uscita si scatena contro la Nato: «Gli alleati? Solo codardi»

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I messaggi sono gli stessi, cambiano solo gli interlocutori. Da una parte c’è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che dice di aver fatto «estremamente bene» in Iran, che nessuno dei leader «vuole parlare» perché sono stati fatti fuori tutti e che a Teheran serviranno «dieci anni per ricostruire dopo gli attacchi». Dall’altra, invece, c’è la nuova Guida suprema, Mojtaba Khamenei, che in occasione del nuovo anno iraniano ha trasmesso un nuovo messaggio alla popolazione – per la seconda