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Trump senza via d’uscita si scatena contro la Nato: «Gli alleati? Solo codardi»

Youssef Hassan Holgado
20 marzo 2026 • 20:59

Il presidente furioso per la raffica di no all’operazione congiunta nello Stretto. Torna il “fantasma” Khamenei: «Colpiremo i nemici, dentro e fuori dell’Iran»

I messaggi sono gli stessi, cambiano solo gli interlocutori. Da una parte c’è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che dice di aver fatto «estremamente bene» in Iran, che nessuno dei leader «vuole parlare» perché sono stati fatti fuori tutti e che a Teheran serviranno «dieci anni per ricostruire dopo gli attacchi». Dall’altra, invece, c’è la nuova Guida suprema, Mojtaba Khamenei, che in occasione del nuovo anno iraniano ha trasmesso un nuovo messaggio alla popolazione – per la seconda

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Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.