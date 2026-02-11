l’incontro allo studio ovale

Trump-Netanyahu, scontro sull’Iran. Caso Albanese, la Francia: «Via dall’Onu»

Youssef Hassan Holgado
11 febbraio 2026 • 20:46

A Washington il premier israeliano presenta una lista di condizioni draconiane per gli ayatollah. Che aprono solo sul nucleare. Bufera su Francesca Albanese per alcune dichiarazioni rilasciate a Doha: Parigi «scandalizzata» ne chiede le dimissioni 

Come sempre accade quando ci sono incontri di questo tipo, le date non sono mai casuali e contengono messaggi più o meno impliciti. Non è un caso, quindi, se la visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, coincide con le celebrazioni in Iran del 47esimo anniversario della Rivoluzione islamica. Ma ogni volta che Bibi va da Trump nuove notizie coinvolgono anche alla relatrice Onu per la Palestina, Francesca Albanese. Una delle ultime visite alla Casa Bianca, quella a luglio

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.