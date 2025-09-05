Colui che si presentò come l’uomo provvidenziale che avrebbe messo fine ai conflitti ora ha deciso di rinominare il Pentagono come dipartimento della Guerra: per lui «difesa è troppo difensivo, mentre noi vogliamo essere anche offensivi». Quel che conta per il tycoon è il brand: e quello della guerra è sempre attraente

Se vuoi il Nobel per la pace, prepara il dipartimento della Guerra, recita il detto latino. Non era proprio così, ma è questa la libera interpretazione di Donald Trump, che infine ha dato ufficialmente seguito a una promessa-minaccia che va avanti da mesi e che il presidente aveva anche inserito in un ordine esecutivo: rinominare il dipartimento della Difesa in dipartimento della Guerra.

«Difesa è troppo difensivo», aveva argomentato il mese scorso in uno dei soliti sproloqui a briglia sciolta nello Studio Ovale: «Noi vogliamo essere difensivi, ma vogliamo anche essere offensivi se dobbiamo esserlo». Trump si è presentato innanzitutto come il presidente della pace, l’uomo che se fosse stato al comando del paese al momento giusto Vladimir Putin non avrebbe ordinato l’invasione dell’Ucraina, Hamas non avrebbe preparato l’attacco a Israele, l’Iran non avrebbe coltivato le sue ambizioni nucleari e così via.

Ma ci tiene a essere contemporaneamente il presidente della forza, un mascolino totem dell’aggressività, quello che bombarda i siti nucleari iraniani per non essere da meno di Benjamin Netanyhau, l’uomo che organizza la parata militare a Washington e schiuma di invidia quando vede su Fox News che Xi Jinping ha una sfilata più ipersonica della sua e ad ammirarla c’è un consesso di uomini forti di cui vorrebbe ardentemente fare parte.

«I nomi sono conseguenti alle cose», scrive il poeta, ma Trump non vuole evidentemente schierarsi nella disputa medievale fra nominalisti e realisti – sullo sfondo del quale è emersa la prima alba della modernità – ma per tutta la vita si è occupato di brandizzazione, teorizzando che il marchio supera di gran lunga l’oggetto marchiato, e il brand della guerra è da sempre attraente per chi concepisce la vita come una pugna per esistere, per emergere.

Dipartimento della Guerra ha l’inquietante retrogusto del primo Novecento, ma il presidente non ammette repliche su questo: «Abbiamo avuto un’incredibile serie di vittorie quando si chiamava dipartimento della Guerra», mentre quando il Pentagono ha abbracciato il verbo difensivo è stata una disfatta dopo l’altra.

Trump desidera la palma della pace mentre brandisce la scure della guerra, lui che sta usando lo Zio Sam – storica personificazione degli Stati Uniti – per reclutare agenti dell’Ice, l’agenzia che presiede alle retate e ai rimpatri dei clandestini, preservando così un presunto carattere di purezza etnonazionale nascosto dietro al pretesto della legge e dell’ordine.

Oggi l’Ice è più finanziato della stragrande maggioranza degli eserciti degli stati del pianeta, e a questo la Casa Bianca accoppia continui ordini di inviare truppe della guardia nazionale per ripulire le metropoli democratiche soffocate dalla criminalità. Lo Zio Sam era stato notoriamente messo al servizio della causa del paese quando era minacciato da forze straniere, ora viene usato per mantenere l’ordine interno, e sullo sfondo di tutta questa militarizzazione il passaggio all’esplicito vocabolario della guerra è perfettamente lineare.

Un po’ meno lineare, semmai, è la pretesa di essere l’uomo provvidenziale che metterà fine ai conflitti, mentre si muove verso un disimpegno di fatto dagli sforzi diplomatici, impone contributi molto più ingenti per la difesa – pardon, per la guerra – agli alleati europei minacciati dalla Russia, ai quali ha giusto tagliato diverse centinaia di milioni di dollari di contributi per le forze difensive. Quelle, per Trump, sono faccende che riguardano i dipartimenti della guerra degli altri.

