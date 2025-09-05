Colui che si presentò come l’uomo provvidenziale che avrebbe messo fine ai conflitti ora ha deciso di rinominare il Pentagono come dipartimento della Guerra: per lui «difesa è troppo difensivo, mentre noi vogliamo essere anche offensivi». Quel che conta per il tycoon è il brand: e quello della guerra è sempre attraente
Trump vuole il Nobel della pace ma prepara il dipartimento della Guerra
05 settembre 2025 • 19:50
Colui che si presentò come l’uomo provvidenziale che avrebbe messo fine ai conflitti ora ha deciso di rinominare il Pentagono come dipartimento della Guerra: per lui «difesa è troppo difensivo, mentre noi vogliamo essere anche offensivi». Quel che conta per il tycoon è il brand: e quello della guerra è sempre attraente