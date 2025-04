Donald Trump ha licenziato il generale Tim Haugh, il direttore della potentissima agenzia di sicurezza Nsa, e la sua vice, Wendy Noble, la civile più alta in grado nei ranghi della cyberintelligence. I provvedimenti arrivano dopo il licenziamento di cinque funzionari del consiglio per la sicurezza nazionale. L’impressione è che non saranno gli ultimi.

La Casa Bianca non ha fornito spiegazioni sulle ragioni dei licenziamenti, ma la dinamica è chiara: Trump sta facendo un giro di purghe sulla base delle richieste presentate da Laura Loomer, una influencer della parte più impresentabile e complottista del mondo MAGA, un personaggio che fa apparire Elon Musk un equilibrato interprete di una linea politica moderata e di modalità comunicative pacate.

In quel ginepraio di dinamiche tribali e livori da social che è la Casa Bianca, Loomer è riuscita a ottenere giovedì un appuntamento nello Studio Ovale e ha presentato al presidente una lista di funzionari infedeli o che addirittura lavorano su mandato dei democratici. A poche ore di distanza dall’incontro, sono scattati i licenziamenti.

Trump ha inizialmente minimizzato il ruolo di Loomer nella vicenda, ma lei non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione per ribadire la sua influenza. Lo ha spiegato su X: «Il direttore della Nsa Tim Haugh e la sua vice Wensy Noble sono stati sleali verso il presidente. Per questo sono stati licenziati».

È poi entrata nel dettaglio, spiegando che Haugh è stato nominato da Biden e non avrebbe mai dovuto essere confermato dall’amministrazione Trump, perché è stato «scelto dal generale Milley, che il presidente Trump ha accusato di tradimento». Noble, invece, è una «fan di Obama» e soprattutto una «protetta di James Clapper», ex direttore dell’intelligence che secondo Loomer «dovrebbe essere in prigione». Clapper è un «traditore del paese» e i suoi protetti non devono avere posto in questo governo. Non è la prima volta che qualcuno viene licenziato perché messo nel mirino da Loomer: era già successo con un procuratore, cacciato via email senza uno straccio di giustificazione.

Succederà ancora, a giudicare da quello che dice lei: «Pubblicherò altri nomi di persone che non dovrebbero essere nell’amministrazione Trump per via della loro dubbia lealtà e i loro attacchi in passato al presidente Trump». Se il test di fedeltà per rimanere nell’amministrazione è il giudizio insindacabile di Loomer, presto i palazzi governativi saranno semivuoti.

Loomer nasce come generatrice di odio anti-musulmano e cresce come complottista generica che batte con ritmo ossessivo e tono eccessivo qualunque pista cospirazionista. Negli anni è stata bandita da qualunque piattaforma social per incitamento all’odio e violazioni varie delle linee guida sul linguaggio offensivo. Quando l’hanno cacciata da Twitter, lei per protesta si è ammanettata davanti alla sede dell’azienda.

Non contenta, è stata rimossa da Uber e Lyft, poi anche da PayPal, Venmo e altri servizi finanziari. Ha trovato casa dalle parti di InfoWars, la piattaforma di Alex Jones, imbonitore da decine di milioni di follower diventato famoso soprattutto per aver sostenuto che la strage di Sandy Hook non è mai esistita, campagna che gli è costata una condanna milionaria.

Loomer si dichiara una «nazionalista pro-bianchi», è ebrea ma accusa una frangia di ebrei marxisti e globalisti di aiutare segretamente l’invasione dell’occidente da parte dei musulmani, che lei definisce, quando va bene, «selvaggi». Una volta ha commentato così un articolo che parlava della morte di 2.000 migranti in un anno nel Mediterraneo: «Bene. Ora altri 2.000». Quando Kanye West su ha elogiato Hitler e l’ottimo programma del partito nazista, Loomer lo ha difeso.

L’ultima sua fissazione è scovare i presunti infedeli che si sono infilati alla Casa Bianca e negli apparati della sicurezza nazionale spacciandosi per amici di Trump, quando in realtà sono spie al servizio del nemico. Da mesi sui social va avanti con questa campagna ossessiva, che fino a qualche giorno fa era confinata negli angoli dell’infosfera. Ora invece la voce di Loomer è ascoltata, e lei decide chi rimane in sella e chi va disarcionato.

