Trump obbliga Bibi a trattare con Beirut. Khamenei provoca: «Abbiamo vinto noi»

true false

Il valzer delle trattative che potrebbero mettere fine ai conflitti che funestano il Medio Oriente sta per iniziare. Israele e Libano si preparano ad avviare la prossima settimana presso il dipartimento di Stato a Washington negoziati diretti: ad obbligare Benjamin Netanyahu a sedersi al tavolo è stato lo stesso Donald Trump, fortemente irritato dai furenti raid scatenati da Israele sul paese dei cedri e poche ore dall’annuncio del cessate il fuoco in Iran. A quanto riferiscono i media Usa, il t