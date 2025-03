Con l’ennesimo ordine esecutivo, Donald Trump ha affidato al vicepresidente, J.D. Vance, il notevole compito di ripulire l’istituzione museale più grande del mondo – la Smithsonian Institution – dall’«impropria, divisiva e antiamericana ideologia» che l’ha portata a riscrivere la storia del paese secondo le categorie del progressismo woke della politica identitaria.

«I musei della nostra capitale dovrebbero essere luoghi in cui le persone vanno ad imparare, senza essere soggette all’indottrinamento ideologico o alle narrazioni divisive che distorcono la nostra storia condivisa», si legge nell’ordine della Casa Bianca, che se la prende in particolare con la chiave interpretativa che ha rimesso in discussione i fondamenti del progetto americano, sottolineando soprusi e prevaricazioni su base razziale e di genere. Sullo sfondo ci sono gli studi post-coloniali e la critical race theory che negli ultimi decenni hanno informato l’accademia e alimentato nuove modalità di leggere il passato.

Fra gli esempi scelti da Trump per mostrare la tendenza da fermare c’è una mostra all’American Art Museum intitolata “The Shape of Power: Stories of Race and American Sculpture”. Secondo il presidente, la mostra ha la colpa, fra le altre, di «promuovere la visione secondo cui la razza non è una realtà biologica ma un costrutto sociale», arrivando a dichiarare che «la razza è una invenzione umana».

Il decreto mette le basi per un repentino cambio di rotta. «Con questa revisione storica, la nostra storia senza precedenti nel far avanzare la libertà, i diritti individuali e la felicità umana è stata reinterpretata come strutturalmente razzista, sessista, oppressiva e viziata in modo irredimibile», ha detto Trump, che nel trasporto del momento ha anche incluso nella direttiva la complicata vicenda delle statue che negli anni sono state vandalizzate o rimosse da attivisti e manifestanti.

Il fenomeno non si è limitato ai simboli confederati che punteggiano il sud, ma si è esteso anche padri fondatori e personaggi pubblici – da Thomas Jefferson a Woodrow Wilson – che si sono macchiati di peccati mortali secondo la sensibilità odierna.

«L’ordine dà l’incarico al segretario dell’Interno di ripristinare parchi, monumenti, memoriali, statue o proprietà federali simili che sono state impropriamente rimosse o sono state cambiate negli ultimi cinque anni per portare avanti una falsa revisione della storia», si legge nell’ordine.

La decisione di riscrivere la storia a partire dai musei federali di Washington è perfettamente in linea con ciò che l’amministrazione sta facendo su vari fronti. Molte delle decisioni più drastiche prese dalla Casa Bianca hanno come orizzonte le cosiddette culture wars portate avanti da una parte significativa della coalizione repubblicana.

Il taglio dei fondi federali alle università è la prima di molte iniziative che verranno contro le fucine del pensiero progressista, la scure sulla burocrazia federale intende tagliare i gangli dove si è innestata una certa mentalità, lo smantellamento di Usaid è fatto per strangolare il mondo delle ong, associato genericamente a sentimenti terzomondisti e politiche progressiste, il commissariamento del Kennedy Center serve a depurare l’arte dai tic ideologici prevalenti, l’abolizione dell’affirmative action e il ritorno ai due generi sui documenti ufficiali sono esplicite iniziative per riavvolgere il nastro della sensibilità culturale attorno al perno del “senso comune”, una delle parole chiave dell’amministrazione.

Non poteva perciò mancare dall’elenco anche una revisione generale della storia, a partire dai musei. Vance è, agli occhi del presidente, la persona più adatta per portare avanti il progetto. È il rappresentante dell’area dei conservatori sociali, e nel suo famoso discorso alla convention ha dichiarato che l’America non è soltanto un’idea, ma un popolo che condivide una terra e una storia.

