L’opposizione non ha né un leader né una strategia condivisa per contrastare l’amministrazione. La piazza è spenta, l’opposizione al Congresso fragile. Lo stratega Carville: «Meglio stare fermi»

L’unica cosa che compete con il rumore prodotto dall’amministrazione Trump è il silenzio dei suoi oppositori. Il presidente, Elon Musk e tutti gli apparati della Casa Bianca senza sosta sventrano nuove aree della burocrazia, ribaltano posizioni consolidate, aggrediscono alleati e accarezzano nemici, provocano reazioni inconsulte, generano meme e svenimenti.

I critici osservano tramortiti e senza respiro, apparentemente incapaci di mettere a fuoco una strategia per ostacolare i rapidissimi movimenti del governo. Non appena l’opposizione riesce faticosamente a concentrarsi su un problema, Donald Trump si sta già occupando di un’altra cosa, assorbendo tutta la capacità di attenzione dell’infosfera, e chi cerca di afferrarlo è sempre due o tre passi indietro. Per non dire in un’altra dimensione.

Così il fronte anti Trump cammina sul crinale di un collasso nervoso e si rigira in testa la più rivoluzionaria delle domande: che fare? I movimenti di piazza trainati dalla galassia dei gruppi di attivisti non hanno prodotto granché durante il primo mandato di Trump e le massicce adunate di quella stagione barricadiera sono ormai un ricordo sbiadito. Nel Presidents’ Day la resistenza ha organizzato via Reddit una rete coordinata di contromanifestazioni sotto il cappello “50501 Movement" – 50 stati, 50 proteste, un giorno – con l’obiettivo di «sostenere la libera espressione di insoddisfazione per l’abbraccio al Project 2025».

Le manifestazioni ci sono state, ma anche le più folte hanno richiamato qualche migliaio di partecipanti, peraltro in difficoltà nel trovare slogan e parole d’ordine efficaci per farsi sentire. Su cosa puntare: sulle spalle voltate a Kiev? Sulla dissoluzione dei programmi DEI? Sulla politica dei rimpatri? Sulla crisi della divisione fra poteri?

Siamo lontanissimi dai tempi in cui la marcia delle donne, organizzata il giorno dopo il primo insediamento di Trump, nel 2017, ha portato a sfilare fra 3,5 e 5 milioni di persone in tutto il paese, 500mila soltanto nella capitale.

Opposizione istituzionale

Il fronte istituzionale della protesta ha innanzitutto il problema di non avere un leader riconosciuto. La guerra civile democratica attorno alla sostituzione in corsa di Joe Biden e poi la rovinosa sconfitta di Kamala Harris hanno lasciato il partito pieno di ferite e senza un volto di riferimento. Anche i due ex presidenti democratici in vita – oltre a quello uscente – tacciono, suscitando una certa insofferenza fra chi li vorrebbe nel mezzo dell’agone per contrastare gli attacchi alle norme democratiche di Trump.

Un ex consigliere di Obama ha affidato al quotidiano The Hill la sua frustrazione: «Non so cosa stiano aspettando. Il momento di farsi sentire non è quando Trump ignorerà le sentenze dei tribunali, ma adesso». Essere in minoranza in entrambe le camere del Congresso evidentemente non aiuta. Deputati e senatori sono stati protagonisti delle manifestazioni di protesta, ma diversi sono stati accolti da cori non proprio entusiastici: «Fate il vostro lavoro», oppure «che piano avete per opporvi?».

Il capo della minoranza alla Camera, Hakeem Jeffries, l’uomo che a tratti assomiglia a un potenziale leader del futuro e a tratti sembra una sagoma cartonata di sé stesso, ha riassunto bene il senso di impotenza che domina: «Sto cercando di capire che leva effettivamente abbiamo. I repubblicani continuano a spiegare agli americani che loro controllano la Camera, il Senato e la presidenza. È il loro governo».

Il più navigato fra i maggiorenti del partito, il leader dell’opposizione al Senato, Chuck Schumer, ha delineato un piano d’azione in quattro punti per contenere e contrattaccare in questa fase convulsa.

Primo: vigilare, attraverso le commissioni, su tutti i provvedimenti dell’amministrazione andando alla caccia di appigli per contestare e smontare; secondo, aiutare il lavoro delle procure e dei tribunali, considerati la prima linea di difesa su cui il presidente deve andare a sbattere; terzo, usare bene il (poco) potere d’interdizione che rimane al Senato.

I repubblicani hanno 53 senatori, ma per molte leggi serve la maggioranza qualificata di 60, quindi la sinistra ha margine per lavorare. Infine, sostiene Schumer, serve una «campagna aggressiva e coordinata di mobilitazione permanente dal punto di vista comunicativo». Quale sia il cuore del messaggio di questa campagna, però, non è del tutto chiaro.

Imparare dalla sconfitta

Più ci si sposta verso l’ala radicale dei democratici, più la riflessione sulle ragioni della vittoria di Trump è profonda. E la rabbia più evidente. I centristi tendono a dire che il trumpismo si combatte facendo di più e meglio ciò che è stato fatto finora, ma per la sinistra-sinistra quello che è stato fatto finora è parte del problema. Il capo del partito democratico, Ken Martin, ha detto: «Abbiamo il messaggio giusto. Quello di cui abbiamo bisogno è connettere con gli elettori». È stato, insomma, un problema di comunicazione.

Il senatore indipendente Bernie Sanders, punto di riferimento del settore neosocialista, la pensa all’opposto. «Trump ha costruito la sua vittoria su una cosa semplice e vera: il nostro sistema è rotto. Io penso che i suoi tentativi di ripararlo faranno ancora più danni, ma il sistema è rotto. Penso che i democratici debbano capire che non possiamo, non possono, proteggere lo status quo, ma devono rendersi conto che il nostro sistema è da rifare».

Per questo, sostiene, occorre una campagna martellante uguale e contraria a quella di Trump, apertamente populista nei toni e radicale negli obiettivi, che abbandoni l’idea fallimentare di trattare Trump come un alieno venuto a distruggere un sistema politico buono e funzionante.

C’è infine un’altra strategia di contrasto che sta emergendo fra alcuni osservatori democratici: non fare assolutamente nulla. L’idea l’ha espressa lo storico strategia James Carville, secondo cui il modo migliore per affrontare la turbolenza è «sedersi, fingersi morti, aspettare che passi».

Secondo Carville, il trumpismo è una forza che si spegne per collasso, non per spinte esterne, e la furia distruttrice di queste settimane finirà per abbattersi anche sugli stessi alleati del presidente. «I sondaggi stanno già calando, i segni del collasso sono già evidenti. Non dobbiamo essere aggressivi», dice Carville, confermando la tradizione democratica di dividersi in più correnti possibili, ciascuna con la sua ricetta per combattere l’avversario.

