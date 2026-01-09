Il pirata Trump. Insegue petroliere e seduce Big Oil

true false

La battaglia navale scatenata da Donald Trump nei mari d’America non è finita. Le forze statunitensi, all’inseguimento dei vascelli sulle rotte del greggio venezuelano, eseguono quotidianamente ordini di arrembaggio e sono salite a bordo della terza petroliera che tentava di sfuggire al sequestro: la Olina, battente bandiera del Timor Est. Però un’altra seconda ondata di attacchi contro Caracas non ci sarà, ha assicurato il repubblicano, perché le autorità stanno «cooperando»: «Rilasciano un gra