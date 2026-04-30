Trump preme su Teheran: «La tempesta arriverà». Per ora si abbatte sui prezzi

Il presidente Usa continua ad alzare i toni sperando di piegare l’avversario. Al momento a risentirne sono i portafogli dei suoi elettori. E di noi europei

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«The storm is coming». La tempesta sta arrivando. «E niente può fermare ciò che sta arrivando». È l'ultimo avvertimento di Trump che satura il social Truth con nuove minacce a Teheran. Ma oltre allo storm, potrebbe arrivare oggi a Washington anche la proposta di pace rivista dagli iraniani. Lo dicono fonti della Cnn, che riferiscono pure di contatti ormai rarefatti, che avvengono «telefonicamente»: alla Casa Bianca non vogliono più impegnarsi in missioni diplomatiche destinate a fallire, accende