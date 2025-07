La città di Pokrovsk potrebbe cadere da un giorno all’altro, i bombardamenti sulle città ucraine non sono mai stati così intensi. Il rischio è un avvitamento del conflitto: Zelensky è in difficoltà, i russi non sfondano. E il tycoon minaccia nuove sanzioni

Il presidente degli Stati Uniti lancia un nuovo ultimatum alla Russia. Da lunedì, il Cremlino ha «10 o 12 giorni» per iniziare a trattare seriamente sul cessate il fuoco in Ucraina. «Non c’è ragione di aspettare», ha aggiunto Trump, che aveva già minacciato la Russia di nuove sanzioni se non ci fossero stati progressi entro «50 giorni».

Difficile dire se il Cremlino sia davvero preoccupato dell’ennesimo ultimatum della Casa Bianca. Quello che è certo è che con il fronte in una situazione sempre più delicata, la campagna di bombardamenti contro le città ucraine che ha raggiunto un nuovo livello di intensità e gli alleati sempre più restii a fornire nuovi armamenti, è soprattutto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a guardare con preoccupazione all’estate più lunga dall’inizio della guerra.

Gli obiettivi

Gli obiettivi dell’offensiva russa iniziata nel mese di marzo sono noti. Nell’est dell’Ucraina puntano alla conquista di Pokrovsk e poi alla cintura urbana formata dalle città di Kostyantynivka, Kramatorsk e Slovyansk.

Più a nord, il presidente russo, Vladimir Putin, ha proclamato la necessità di creare una zona cuscinetto intorno alla città di Sumy, da dove un anno fa era partita l’incursione ucraina nella regione russa di Kursk, ma l’avanzata qui è stata bloccata con molte perdite nel mese di maggio.

L’obiettivo strategico di Kiev è invece convincere i russi che proseguire la guerra è futile e porterà soltanto a un crescente costo in mezzi e uomini che non avvicinerà gli obiettivi del Cremlino.

In questi giorni, tutti gli occhi sono puntati su Pokrovsk, una città che prima dell’invasione aveva 60mila abitanti e dove oggi, secondo le autorità ucraine, vivono circa un migliaio di civili. Fino a pochi mesi fa era un importante snodo logistico stradale e ferroviario. Ora, dopo quasi un anno di bombardamenti, rimane importante principalmente perché le sue rovine rappresentano una fortezza da cui rimane difficile far sloggiare gli ucraini.

Se Pokrovsk dovesse cadere, un’eventualità considerata ormai solo questione di tempo, per Kiev sarebbe un grave colpo politico e militare. Al momento, le forze armate ucraine non sembrano avere le riserve necessarie con cui tappare rapidamente la falla che si verrebbe ad aprire nel loro schieramento. L’avanzata russa si misurerebbe nel giro di decine di chilometri in pochi giorni, probabilmente, ma il loro obiettivo, la conquista del Donbass, resterebbe ancora lontano.

Gli ucraini hanno trascorso questi mesi a costruire una nuova linea di fortificazioni dietro la città. Inoltre, il terreno densamente urbanizzato renderà difficile ogni avanzata. Secondo gli analisti, i russi non hanno le forze necessarie a prendere d’assalto Kramatorsk e Slovyansk e cercare di occuparle porterà a mesi di estenuanti battaglie come quelle viste a Pokrovsk e in decine di altre città.

I bombardamenti

Nonostante il successo della spettacolare operazione “Tela di ragno”, con cui a giugno gli ucraini hanno distrutto o danneggiato numerosi bombardieri russi, gli attacchi aerei contro le città ucraine non sono diminuiti, anzi. La nuova normalità sono bombardamenti in cui i russi impiegano in un solo attacco quasi 500 tra droni, i famosi Shahed, ed esche, droni privi di carica esplosiva usati per saturare le difese ucraine.

Soltanto nel mese di giugno, 5mila droni e un centinaio di missili hanno colpito le città ucraine, concentrandosi in particolare sull’industria militare, ma colpendo anche edifici civili, ospedali e scuole e causando, negli ultimi tre mesi, un numero record di vittime civili.

Nel mese di giugno, la capitale Kiev è stata bersagliata con particolare intensità, spingendo il presidente americano, Donald Trump, a esprimere la propria insoddisfazione. Nelle ultime settimane, Kiev sembra che sia stata in parte risparmiata dagli attacchi, ma nessuno dei suoi abitanti dorme sonni tranquilli.

Difese aeree

Nel frattempo, gli ucraini rafforzano come possono le loro difese aeree sempre più sotto pressione. Con gli americani che si tirano sempre più indietro, la Germania sta cercando di prendere il loro posto e ha già raggiunto un accordo per acquistare almeno tre sistemi anti-missile Patriot dagli Usa e inviarli all’Ucraina. Zelensky, però, ha già detto che al paese ne servirebbero almeno dieci.

Il conflitto si è trasformato in una gara di resistenza e volontà in cui la vittoria arriderà a chi riuscirà a tenere duro più a lungo. In questa competizione, l’Ucraina, più piccola e povera, è in svantaggio. Nonostante le difficoltà, l’esercito continua a combattere e appare lontano dal collasso.

Anche il fronte interno continua a mostrarsi compatto. Nonostante le vaste proteste che hanno colpito il paese in questi giorni, i manifestanti attaccavano il governo per la sua decisione di mettere sotto controllo le agenzie anti-corruzione. Nessuno in piazza chiedeva la pace.

Anche in Russia la situazione sta peggiorando, con i principali indicatori economici che puntano a un 2025 in recessione. Il boom di spesa militare ha cessato di alimentare la crescita del paese, ma è presto per sperare in un collasso dello sforzo militare di Mosca. Il Cremlino può ancora permettersi di inviare al fronte soltanto volontari.

