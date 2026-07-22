Trump regala il nucleare agli sceicchi sauditi. Tensione in Medio Oriente

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Due cose di Donald Trump, mercoledì. La prima la si potrebbe derubricare al rango di barzelletta, anche se per lui non è tale: ha fatto trapelare l’idea che gli piacerebbe Gianni Infantino, il presidente della Fifa la federazione internazionale del calcio, come futuro segretario generale delle Nazioni Unite. Il prossimo passo sarà qualcosa alla Caligola. Ma è la seconda a inquietare perché potenzialmente un evento capace di cambiare i connotati al Medio Oriente. Il presidente statunitense ha inf