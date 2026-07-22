Israele, l’opposizione attacca Netanyahu: «è un suo fallimento»

Trump regala il nucleare agli sceicchi sauditi. Tensione in Medio Oriente

Gigi Riva
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22 luglio 2026 • 19:43

Il tycoon dà il via libera all’accordo con Riad per l’arricchimento dell’uranio. Una mossa che manda in tilt la trattativa con l’Iran e destabilizza tutta la regione. In Israele l’opposizione attacca Netanyahu: «Questa intesa segna il suo fallimento» 

Due cose di Donald Trump, mercoledì. La prima la si potrebbe derubricare al rango di barzelletta, anche se per lui non è tale: ha fatto trapelare l’idea che gli piacerebbe Gianni Infantino, il presidente della Fifa la federazione internazionale del calcio, come futuro segretario generale delle Nazioni Unite. Il prossimo passo sarà qualcosa alla Caligola. Ma è la seconda a inquietare perché potenzialmente un evento capace di cambiare i connotati al Medio Oriente. Il presidente statunitense ha inf

Gigi Riva
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Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).