Trump ricatta l’America con l’arma dello shutdown. «Via le agenzie sgradite»

Il presidente americano Donald Trump
Mattia Ferraresi
25 settembre 2025 • 20:43

In vista massicci tagli ai «programmi non coerenti con le priorità del presidente». Milioni posti di lavoro a rischio. L’obiettivo: rifondare lo Stato con criteri trumpiani

La scadenza del 30 settembre incombe: senza un accordo al Congresso, il governo federale americano rischia lo shutdown, cioè la sospensione dei servizi non essenziali. Ogni anno questo vincolo autoimposto per contenere la spesa federale riaccende la tensione tra Casa Bianca e Congresso, ma un report dell’Office of Management and Budget (Omb) ottenuto dalla Cnn segna una rottura con il passato: in caso di “shutdown”, l’amministrazione Trump non si limiterà a sospendere il pagamento dei dipendenti

Mattia Ferraresi

