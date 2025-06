Uno dei fattori chiave nella decisione di Israele di procedere con il devastante attacco all’Iran preparato nel corso di otto mesi è il ruolo degli Stati Uniti.

Nella giornata di venerdì gli americani sono passati dal descriversi come sostenitori riluttanti dell’alleato, al quale hanno concesso obtorto collo il via libera per l’operazione ma senza fornire sostegno materiale, a rivendicare un ruolo centrale nello sviluppo e nella tempistica degli eventi.

Da presunte “vittime” degli strattoni di Netanyahu per trascinarli nel conflitto a registi di un’operazione di cui erano perfettamente informati e concordi, come ha detto il presidente al Wall Street Journal. L’amministrazione è andata anche oltre, minacciando un attacco «ancora più brutale» se gli ayatollah non raggiungeranno un accordo nucleare. E il presidente ha detto che l’escalation può «aumentare le possibilità» della trattativa, perché forse ora gli iraniani «inizieranno a negoziare seriamente».

Evidentemente Trump bluffava quando ha promesso che non ci sarebbero stati attacchi prima del nuovo round di negoziati in Oman. La strategia del fingersi sorpresi è durata poco. Subito dopo l’operazione, l’amministrazione ha preso le distanze attraverso un insolitamente deciso comunicato del segretario di Stato.

L’amministrazione non è stata coinvolta direttamente nella «azione unilaterale» ritenuta «necessaria per l’autodifesa» di Israele, ha scritto Marco Rubio, specificando che Washington è stata avvisata una volta che la decisione era stata presa. Avviso al quale non ha posto obiezioni.

L’ultimatum

Qualche ora più tardi Trump ha di fatto smentito Rubio, dando un’interpretazione completamente diversa, sul social Truth: l’attacco israeliano sarebbe la diretta conseguenza del rifiuto di Teheran di accettare le condizioni poste dall’amministrazione, il che fa diventare l’operazione Rising Lion una faccenda politicamente concordata ma eseguita in modo formalmente autonomo da Tel Aviv.

«Due mesi fa ho dato all’Iran un ultimatum di 60 giorni per “fare un accordo”. Avrebbero dovuto farlo! Oggi è il giorno numero 61. Ho detto loro cosa fare, ma non lo hanno fatto. Ora avranno, forse, una seconda possibilità», ha scritto Trump. Se si accetta la sua versione, la telefonata di 40 minuti di lunedì scorso con Netanyahu assume un significato diverso rispetto alla dialettica interventista di Israele che si scontra con il presunto tentativo di rallentare da parte degli americani.

Trump ha legato a sé la decisione dell’alleato. «Ho dato all’Iran possibilità su possibilità per fare un accordo. Gli ho detto, nei termini più decisi, di “farlo e basta”, ma per quanto abbiano tentato, per quanto si siano avvicinati, non sono riusciti a chiuderlo. Ho detto loro che sarebbe stato peggio di qualunque cosa sappiano, indovinino o abbiano saputo, che gli Usa fanno i migliori e più letali sistemi militari ovunque nel mondo per distacco, e che Israele ne ha molti di questi, e altri ne avranno, e sanno usarli», ha scritto, rivendicando così non solo un ruolo di sostegno militare su quanto fatto finora, ma la promessa che il supporto continuerà, almeno indirettamente.

«Alcuni falchi iraniani hanno parlato in modo coraggioso, ma non sapevano cosa stava per succedere. Sono tutti morti ora, e sarà solo peggio! C’è stata già molta morte e distruzione, ma c’è ancora tempo per far finire questa carneficina – il prossimo attacco pianificato sarà anche più brutale.

L’Iran deve fare l’accordo, prima che tutto sia distrutto, e salvare quello che una volta era noto come l’Impero Iraniano. Basta morte, basta distruzione. Fatelo, prima che sia troppo tardi», ha concluso minacciosamente Trump. Ieri ha convocato il Consiglio per la sicurezza nazionale e alcuni funzionari della difesa hanno confermato che gli Usa hanno diretto nuove risorse militari nell’area per difendersi da eventuali contrattacchi.

Conflitto a destra

Il principale problema politico, per Trump, è se e in che misura impegnarsi direttamente nelle operazioni militari per sostenere l’alleato. Un ulteriore coinvolgimento rischia di irritare gravemente il mondo MAGA che lo sostiene come presidente della pace e lo ha applaudito con convinzione quando, nel suo recente viaggio in Medio Oriente – nel quale non ha coinvolto Israele – ha bastonato generazioni di repubblicani che hanno iniziato guerre disastrose per portare la democrazia in giro per il mondo.

«Un attacco diretto dell’America in Iran spaccherebbe in modo disastroso la coalizione di Trump», per il podcaster trumpiano Jack Posobiec: «Intelligentemente Trump ha evitato di iniziare nuove guerre, è ciò per cui hanno votato gli swing states. Il midterm non è lontano e la maggioranza al Congresso è minima. America First!».

È per segnalare la distanza dall’iniziativa belligerante di Israele – sgradita da molti nel mondo MAGA – che l’amministrazione ha dapprima sottolineato l’autonomia dell’azione dell’alleato israeliano. Poi l’ego strabordante di Trump ha preso il sopravvento, e il presidente non è riuscito a non dire che, anche questa volta, al centro della scena mondiale c’è lui.

