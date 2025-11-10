Mondo

Trump vince di nuovo: i democratici si spaccano sulla fine dello shutdown

Mattia Ferraresi
10 novembre 2025 • 20:14

Otto dem hanno votato con la maggioranza per far ripartire le finanze federali. La tattica del tycoon: sfruttare le tensioni interne e la pressione economica

Dopo oltre 40 giorni di shutdown federale, il più lungo nella storia degli Stati Uniti, il governo è finalmente vicino a riaprire. L’accordo è stato raggiunto dopo che otto senatori del gruppo democratico hanno rotto con la leadership del partito e si sono detti pronti a votare con la maggioranza un provvedimento di “continuing resolution” che finanzia le attività pubbliche fino al 30 gennaio 2026, evitando nuovi licenziamenti degli impiegati federali e riavviando i servizi interrotti. Il testo

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)