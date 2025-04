Il presidente attacca gli istituti che danno la sua popolarità ai minimi negli ultimi 80 anni e invoca inchieste per «frode elettorale». Martedì celebra il traguardo del centesimo giorno nel Michigan dove ha costruito il suo successo. Ma anche il mondo Maga è entrato in crisi

Donald Trump non ha gradito gli articoli sul suo vorticoso calo di popolarità su tutta la linea, e ha manifestato il suo dispiacere con i soliti modi composti ed equilibrati. «Non abbiamo più una stampa libera ed equa in questo paese. Abbiamo una stampa che scrive brutti articoli e mente, alla grande, sui sondaggi. È compromessa e corrotta. Triste!», ha scritto ieri sul social Truth.

Per chi non avesse afferrato il concetto, è entrato nel dettaglio con un lungo post in cui spiega che il sondaggista John McLaughlin, ospite fisso nell’ampia corte trumpiana, ha svelato il trucco dei numeri di Abc, Washington Post e New York Times che stanno trascinando la copertura negativa sul presidente, mostrando che lavorano su campione parziale.

Conclusione: «Questa gente dovrebbe essere indagata per frode elettorale, e aggiungiamo al gruppo anche i sondaggisti di Fox News già che ci siamo. Sono criminali negativi che si sono dovuti scusare coi loro abbonati e lettori dopo che ho vinto le elezioni alla grande, molto di più di quanto i loro sondaggi mostravano, e hanno perso credibilità, e ora continuano a mentire per il prossimo ciclo di notizie, sempre peggio. Soffrono di sindrome da squilibrio di Trump e niente e nessuno possono farci qualcosa. Sono malati, scrivono quasi solo storie negative su di me, non importa quanto bene faccio (99,9 per cento al confine, il miglior numero di sempre!) e sono veramente i nemici del popolo! Gli auguro ogni bene, ma continuerò a combattere».

L’ira trumpiana è stata scatenata da un sondaggio, pubblicato domenica, che dà la popolarità del presidente al 39 per cento, cosa che lo colloca in fondo alla classifica fra tutti i presidenti americani negli ultimi ottant’anni, misurata attorno alla soglia simbolica del centesimo giorno di governo. Il consenso di Trump è calato di sei punti rispetto a febbraio e ha battuto il record negativo precedente, che apparteneva sempre a lui: durante il primo mandato aveva toccato il 42 per cento.

La base Maga scricchiola

Essere considerato impopolare o poco efficace è una di quelle cose che fanno imbestialire il presidente, e sempre più spesso ricorre alla minaccia legale verso chi dice cose sgradite. Ma nel profluvio di dati e rilevazioni che accompagnano il centesimo giorno della presidenza c’è un dato anche più preoccupante per lui rispetto a un generico indice di gradimento: la delusione degli elettori repubblicani.

I critici di Trump hanno fisiologicamente intensificato la loro avversione verso il presidente, ma il dato interessante è che anche la cattedrale Maga scricchiola. Come le risse e le fratture all’interno della Casa Bianca si stanno intensificando, così anche i malumori nella base repubblicana si fanno sentire in modo sempre più evidente. Un sondaggio della Associated Press – altra fonte senza dubbio disconosciuta dal presidente – registra il calo del gradimento da parte dei sostenitori del presidente, e soprattutto dice che soltanto la metà degli elettori repubblicani sostiene che la Casa Bianca abbia «le giuste priorità». Un quarto degli elettori di destra dice che ha idee confuse sulle politiche da perseguire, mentre il 10 per cento – ma è un gruppo in espansione – sostiene che sta sbagliando nettamente il corso d’azione.

L’elettorato Maga è relativamente soddisfatto su come la Casa Bianca sta gestendo l’immigrazione, ma l’indice precipita su economia e politica commerciale. La fetta di repubblicani che dicono che è finora un buon presidente è decresciuta del 10 per cento da gennaio.

La contea di Macomb

Martedì Trump celebrerà il centesimo giorno della presidenza con un discorso in Michigan, per sottolineare che il popolo della Rust Belt è quello che più «sta beneficiando dell’agenda di Trump per rivitalizzare l’economia e mettere in sicurezza il confine meridionale». Il presidente parlerà nella contea di Macomb, luogo simbolico rilevante nella geografia elettorale americana.

È in quella contea che alla fine degli anni Settanta il sondaggista democratico Stan Greenberg ha scoperto l’esistenza dei “Reagan democrats”, cioè un elettorato tradizionalmente democratico che stava cercando nella destra reaganiana la protezione che la sinistra non aveva saputo dare di fronte alla desertificazione industriale. Trump ha proposto uno schema simile, andando a cercare nel Midwest i delusi della globalizzazione e proponendo loro di entrare nel culto Maga. Ma al centesimo giorno del secondo mandando sta scoprendo che anche i più devoti della contea di Macomb si accorgono che qualcosa non va.

© Riproduzione riservata