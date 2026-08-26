Trump sospende i visti in tutto il mondo. «Stravolte le vite di milioni di migranti»

Il Dipartimento di Stato ha comunicato la decisione in tutte le ambasciate e i consolati all'inizio di agosto. È l’ennesima stretta sull’immigrazione. Le associazioni: «Così si viola il diritto internazionale». Intanto alle primarie in Oklahoma e South Carolina il tycoon incassa due successi
Tutte le domande di visto per immigrati negli Usa sono state sospese dall’amministrazione Trump. L’obiettivo sarebbe consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari, nell’ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza negli Stati Uniti. Il dipartimento di Stato, riporta il Financial Times, ha comunicato la decisione in tutte le ambasciate e i consolati già all’inizio di agosto, rendendo necessaria la riprogrammazione a data da definirsi degli appuntamenti