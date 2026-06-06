È in declino l’impero Usa di ieri, ma è in ascesa quello di domani

Addio all’egemonia fondata sulle alleanze internazionali. Ma è sempre più vasta quella della finanza geopolitica e delle Big Tech. Non solo: alimentare la retorica della debolezza degli Stati Uniti finisce per essere deresponsabilizzante. Ed è molto pericoloso

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A un giornalista che lo aveva cercato per confermare se fosse davvero defunto, Mark Twain rispose: «Le notizie sulla mia morte sono grandemente esagerate». Lo stesso si potrebbe dire a chi oggi parla di declino dell’impero americano. Vero, gli Stati Uniti non stanno vivendo un periodo di massimo splendore. Si sono infilati in una guerra che, nonostante la loro potenza militare, non riescono né a vincere né a concludere, rafforzando nel frattempo rivali storici quali Russia e Cina. Il loro defici