Il capo della Casa Bianca fa capolino in videochiamata e ribadisce i soliti punti: niente oro nero da Mosca e pressioni sulla Cina. Un’estate di vuoti annunci ha ridato forza al club degli autocrati. Il nuovo massiccio attacco hacker di Pechino ne è l’ultima prova

Donald Trump si è limitato a fare capolino in videoconferenza ai margini della Coalizione dei volenterosi di Parigi. L’effettivo peso politico della coalizione che sostiene l’Ucraina dipenderà in fondo dalla volontà di Washington, ma Trump è attento a segnalare la propria freddezza verso l’iniziativa dei leader europei che fa capo a Emmanuel Macron.

Ieri i membri hanno discusso a Parigi delle garanzie di sicurezza a Kiev, ma Trump ha preso parte soltanto a una call separata, successiva al vertice, nella quale ha ribadito le sue richieste più note: l’Europa deve smettere di acquistare petrolio russo e deve fare pressione sulla Cina perché smetta di finanziare, direttamente o indirettamente, lo sforzo bellico del Cremlino.

In quel contesto, Trump ha anche avuto uno scambio con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. «Abbiamo parlato di come spingere la situazione verso una vera pace. Abbiamo discusso diverse opzioni, e la più importante è la pressione, utilizzando misure forti, in particolare economiche, per imporre la fine della guerra», ha scritto su X Zelensky. Con Trump hanno inoltre discusso «della massima protezione dei cieli ucraini» dagli attacchi russi: «L’Ucraina ha proposto un formato per la protezione dei nostri cieli che gli Stati Uniti dovranno valutare».

Minacce vuote

Le parole di Trump non sono nuove. Da mesi il tycoon scandisce ultimatum alla Russia e ai suoi alleati, minacciando sanzioni e dazi. Questa volta, secondo fonti della Casa Bianca citate da Reuters, ha parlato di 1,1 miliardi di euro incassati da Mosca nell’ultimo anno grazie all’acquisto europeo di carburanti.

Ma la cornice politica in cui il messaggio è arrivato racconta altro: mentre si teneva una riunione ad alto livello per definire un pacchetto di garanzie di sicurezza «nei prossimi giorni», come ha dichiarato Macron, Donald Trump è rimasto confinato in un collegamento secondario.

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una nota di Palazzo Chigi, ha lasciato intendere la natura dei rapporti fra i soggetti: prima i volenterosi parlano fra loro, poi fanno una chiamata con il presidente americano per condividere gli esiti. Una sequenza che riflette una realtà politica: gli europei hanno deciso di occupare la scena e presentarsi come protagonisti di un negoziato che riguarda il loro continente, mentre Washington, pur restando essenziale per l’Ucraina, è rappresentata da un leader che fatica a imporre la sua linea. E che chiede agli europei di essere responsabili della propria sicurezza.

Iniziative a vuoto

La scelta di rimanere ai margini si inserisce in un contesto più ampio. Trump aveva promesso un accordo di pace entro l’estate, con ultimatum urlati e altisonanti minacce di ritorsioni economiche. Le scadenze sono tutte passate, senza effetti apprezzabili, ad eccezione del momento di legittimazione politica offerto a Putin con l’incontro in Alaska. Inutile in termini di esiti negoziali, ha avuto il solo effetto di rimuovere la Russia dall’isolamento occidentale, rilanciando di fatto l’iniziativa diplomatica del Cremlino, che nel frattempo ha anche intensificato i bombardamenti.

Il risultato è che oggi gli alleati si muovono in autonomia, costruendo una cornice europea di sicurezza per Kiev e riducendo lo spazio politico di un presidente che continua a comunicare soprattutto attraverso slogan e pressioni tariffarie.

Se il lato occidentale appare segnato da questa dinamica, la situazione sul fronte asiatico non è meno tesa. Xi Jinping ha offerto a Putin e agli altri alleati l’imponente parata militare di Pechino e gli affari dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Una dimostrazione di forza non solo bellica, ma anche simbolica: Pechino si propone in modo sempre più esplicito e aggressivo come leader di un blocco alternativo all’occidente.

Attacco cyber

Secondo il New York Times, nelle ultime settimane gli Stati Uniti hanno subito uno degli attacchi informatici più estesi mai condotti da hacker cinesi. Le intrusioni hanno colpito agenzie federali, aziende strategiche e infrastrutture civili, con l’obiettivo di testare la capacità di difesa americana e, soprattutto, di segnalare la vulnerabilità di Washington proprio nel momento in cui Trump appare più isolato sul piano internazionale.

Il tempismo è eloquente. Mentre gli alleati europei discutono delle garanzie da offrire a Kiev, e Trump osserva ai margini, la Cina alza il livello dello scontro. Non è solo un messaggio a Washington, ma anche a Mosca, per mostrare che Pechino resta l’attore decisivo capace di influenzare il conflitto in Ucraina e i futuri equilibri globali.

La giornata restituisce così un doppio segnale. Da un lato, l’Europa che prova a compattarsi e a muoversi come soggetto politico, relegando Trump in secondo piano. Dall’altro la Cina che, approfittando del vuoto di leadership americana, mette in scena la sua capacità di intimidazione militare e informatica. Un’altra incrinatura per l’ordine mondiale liberale che il presidente americano – che una volta veniva chiamato il “leader del mondo libero” – non ha alcuna intenzione di difendere.

