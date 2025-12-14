Il documento che ha spaccato l’asse transatlantico

“Salvare” l’Europa dalla Ue, l’ambigua strategia di Trump

Mattia Ferraresi
14 dicembre 2025 • 07:00

La discussa National Security Strategy fissa con ferocia trumpiana una frattura visibile da tempo. Mistero sull’autore e su una prima versione del testo che criticava aspramente l’egemonia americana

La discussa National Security Strategy dell’amministrazione Trump ha segnato un passaggio politico che va oltre la consueta dialettica transatlantica. Il documento fissa una frattura visibile da tempo con il continente vecchio e sull’orlo del collasso di civiltà, ma questa volta ha fatto scalpore perché viene incorporata nella strategia per la sicurezza americana e non è mascherata da formule diplomatiche. La rottura è un dato strategico dichiarato. La strategia chiarisce che Washington non inte

