Trump bombarda le trattative con l’Iran. L’ultima mediazione di Cina e Pakistan

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Ieri, ore e ore di discussione in Qatar per colloqui che ormai si susseguono quotidianamente nel tentativo di arrestare l’escalation. Eppure, poche ore dopo quei colloqui, gli Stati Uniti hanno condotto «attacchi di autodifesa» contro siti di lancio missilistici e imbarcazioni iraniane nello Stretto di Hormuz. Quale che fosse finora, tra Washington e Teheran, la linea adottata – morbida o dura – si è spezzata: il cessate il fuoco è stato violato. Dopo gli attacchi Usa, l’Iran ha abbattuto un dro