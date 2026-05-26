Trump bombarda le trattative con l’Iran. L’ultima mediazione di Cina e Pakistan

Gli Usa colpiscono siti di lanci missilistici e imbarcazioni a Hormuz: «È autodifesa». L’ira dei Pasdaran: «Abbiamo diritto alla rappresaglia». Khamenei attacca Israele: «Non durerà più di 15 anni». L’appello di Pechino: «Tutti devono rispettare la tregua». L’ex consigliere Bolton: «Stiamo andando verso una sconfitta catastrofica per gli Usa». I disperati tentativi di mediazioni del Pakistan
Ieri, ore e ore di discussione in Qatar per colloqui che ormai si susseguono quotidianamente nel tentativo di arrestare l’escalation. Eppure, poche ore dopo quei colloqui, gli Stati Uniti hanno condotto «attacchi di autodifesa» contro siti di lancio missilistici e imbarcazioni iraniane nello Stretto di Hormuz. Quale che fosse finora, tra Washington e Teheran, la linea adottata – morbida o dura – si è spezzata: il cessate il fuoco è stato violato. Dopo gli attacchi Usa, l’Iran ha abbattuto un dro