Al fianco di Mark Rutte, il presidente minaccia Mosca: «Cinquanta giorni per un accordo, altrimenti sanzioni del 100 per cento». La promessa all’Ucraina: i Patriot partiranno «nei prossimi giorni». Ma in ballo ci sarebbero anche vettori a lungo raggio

Il presidente russo, Vladimir Putin, «parla tanto, ma poi lancia i missili». Così ha detto Donald Trump dallo Studio Ovale, accanto al segretario generale della Nato, Mark Rutte, che è andato a Washington per suggellare la svolta dell’amministrazione americana sull’Ucraina.

Da settimane la Casa Bianca ha cambiato messaggio sul sostegno a Kiev e Trump ha apertamente castigato l’autocrate che un tempo aveva ammirato, arrivando a credere che con le sue telefonate intendesse davvero negoziare una qualche soluzione al conflitto.

Linea politica

Il cambio di atteggiamento è diventato una linea politica. I missili Patriot promessi a Kiev partiranno nei prossimi giorni e l’amministrazione si impegna a mandare forniture militari per permettere all’esercito ucraino di continuare a difendersi e a contrattaccare, compresi (scrive Axios) missili a lungo raggio. Il tycoon ha anche fissato un periodo entro il quale il Cremlino dovrà negoziare una tregua, altrimenti scatteranno sanzioni durissime. «Abbiamo raggiunto un accordo oggi in base al quale invieremo armi all’Ucraina, e saranno loro a pagarle», ha detto Trump, curandosi appunto di specificare la condizione imprescindibile del sostegno: non è un investimento a fondo perduto. Il meccanismo consiste nel vendere gli equipaggiamenti ai partner europei, i quali poi li forniscono alla Nato, dando così sostanza all’impegno politico per l’Ucraina. Kiev «potrà mettere le mani su apparecchiature militari e munizioni. Questo è molto importante», ha aggiunto Rutte.

Nel torrenziale formato comunicativo che ormai ha sostituito stabilmente la conferenza stampa, Trump non ha mancato di ricordare, in diverse occasioni, che quella fra Russia e Ucraina non è la sua guerra, ma è il conflitto di Biden e dell’Europa, la quale però non può contare sulla protezione a costo zero degli americani.

L’ultimatum

Il presidente ha elogiato il fatto che i paesi della Nato, rappresentati dal leader che ora ama di più in occidente, sia arrivato all’accordo sull’innalzamento della spesa militare al 5 per cento del Pil. «Equivale a più di mille miliardi di dollari all’anno», ha detto Trump. «Quindi hanno un sacco di soldi, e queste sono nazioni ricche: hanno un sacco di soldi e vogliono farlo».

«Lavoreremo attraverso il sistema Nato per dare a Kiev quello di cui ha bisogno», ha detto Rutte, visibilmente soddisfatto. «Se fossi Vladimir Putin oggi» alla luce «riconsidererei i negoziati sull’Ucraina più seriamente di quanto non abbia fatto fino ad ora».

Su queste premesse è costruito l’ultimatum dato dalla Casa Bianca: se entro 50 giorni non si sarà trovato un accordo per risolvere il conflitto «imporremo sanzioni secondarie del 100 per cento» per colpire anche i paesi che hanno relazioni economiche con la Russia.

«Non voglio dire che sia un assassino, ma è un tipo duro», ha detto il presidente rispondendo alle domande. «Abbiamo parlato spesso al telefono di come finire questa guerra, e riattacco sempre dicendo che è stata una buona telefonata. Ma poi i missili vengono lanciati su Kiev o su qualche altra città. Quando accade per tre o quattro volte, è chiaro che le chiacchiere non significano nulla». La Russia, ha concluso, «è potenzialmente un paese troppo grande per sprecare così tante vite e denaro. E guardate cos’è successo alla sua economia». Ha svicolato, invece, quando gli hanno chiesto la ragione di offrire a Putin 50 giorni, un tempo negoziale piuttosto lungo.

Incontro a Kiev

Nel frattempo, l’inviato americano per l’Ucraina, Keith Kellogg, che tanto ha lavorato nelle ultime settimane per modificare la postura della Casa Bianca, ha incontrato Zelensky a Kiev. I due hanno discusso i massicci attacchi russi e le necessità dell’esercito ucraino dal punto di vista della contraerea e dei soldati al fronte.

La nota del presidente dice che i due hanno anche discusso della «collaborazione per la produzione dei droni» e il potenziale canale di procura delle armi in collaborazione con i partner europei. Sul tema delle sanzioni, il governo di Kiev ha ribadito la soddisfazione sul disegno di legge bipartisan promosso da Lindsey Graham e Richard Blumenthal, che ha il sostegno di oltre ottanta senatori e prevede un incremento delle sanzioni secondarie fino al 500 per cento.

