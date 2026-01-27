Bond, titoli e azioni: così l’Europa può far male a Trump

true false

Ai più è sfuggito, nella sarabanda di esternazioni a raffica del presidente rese negli ultimi giorni sulla rottura dell’ordine mondiale degli ultimi 80 anni. Eppure Donald Trump ha inviato (tra i tanti strali lanciati) un nuovo pesante monito all'Europa: se la Ue dovesse vendere asset Usa come azioni e bond, ci sarebbero conseguenze pesanti. Le aziende europee detengono migliaia di miliardi di azioni e obbligazioni statunitensi: «Teme che le vendano per ritorsione?», gli ha chiesto Maria Bartiro