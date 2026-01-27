Bond, titoli e azioni: così l’Europa può far male a Trump

Il presidente Usa minaccia l’Europa di «pesanti ritorsioni» se volesse disfarsi di asset americani. Ma i segnali di una crescente sfiducia degli investitori internazionale a fronte delle politiche erratiche della Casa Bianca si stanno moltiplicando. Intanto l’oro tocca un nuovo record
Ai più è sfuggito, nella sarabanda di esternazioni a raffica del presidente rese negli ultimi giorni sulla rottura dell’ordine mondiale degli ultimi 80 anni. Eppure Donald Trump ha inviato (tra i tanti strali lanciati) un nuovo pesante monito all'Europa: se la Ue dovesse vendere asset Usa come azioni e bond, ci sarebbero conseguenze pesanti. Le aziende europee detengono migliaia di miliardi di azioni e obbligazioni statunitensi: «Teme che le vendano per ritorsione?», gli ha chiesto Maria Bartiro