Trump usa l’Iran per distrarre da Epstein. «Con gli ayatollah ci sono negoziati seri»

Il presidente: «Sono in corso negoziati seri con gli ayatollah». Ma Khamenei avverte: «Con un raid esploderà tutta la polveriera mediorientale». Il tycoon: i nuovi documenti dello scandalo del finanziere-pedofilo «mi assolvono completamente». Poi promette intese con Cuba («che presto sarà libera»), con Nuuk e pure con il Venezuela

true false

Iran, Venezuela, Cuba, India, Groenlandia: deal! «Stiamo facendo un grande accordo!». Donald Trump, a bordo dell'Air Force One, in volo da Washington verso la Florida, ha pronunciato molte volte la parola “accordo”. L'Iran, ha assicurato ai giornalisti a bordo, sta trattando «seriamente» con gli Stati Uniti: «Spero che negozino qualcosa di accettabile» sulla questione nucleare. Teheran è finora rimasta nell'ombra delle sue minacce, della sua portaerei Lincoln schierata col gruppo d'attacco, per