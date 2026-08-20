Dalle inchieste su Almasri a quelle su Gaza

Trump sanziona la Corte dell’Aia: Bruxelles protesta, Meloni tace

Youssef Hassan Holgado
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20 agosto 2026 • 19:44

Dagli States misure contro la presidente della Cpi e l’avvocato dell’accusa contro Netanyahu. Persino il governo tedesco e l’Unione europea lanciano segnali di imbarazzo, ma da Roma nulla

Le sanzioni dell’amministrazione Trump contro la presidente Tomoko Akane sono l’ennesimo episodio, il più recente: l’assedio alla Corte dell’Aia è sempre più brutale, e l’organismo penale internazionale più importante al mondo – nato a Roma per perseguire chi commette crimini di guerra, crimini contro l’umanità, crimini di aggressione e genocidio – si trova isolato. Troppo fioche le voci di chi la difende, per quanto stavolta i segnali di imbarazzo arrivino anche da Berlino e da Bruxelles. E men

Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.