Trump, il viaggio in Cina è vicino. Pechino sfrutta lo stallo in Iran

Al di là del pericolo sanzioni e delle ripercussioni del blocco di Hormuz sul suo settore energetico, Pechino può guardare con soddisfazione allo stallo statunitense con Teheran. Il pantano di Hormuz sta assorbendo risorse e attenzione che Washington – secondo le strategie di sicurezza nazionale – dovrebbe concentrare sull’Indo-Pacifico

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È necessario «rimuovere ingerenze e superare ostacoli» prima del faccia a faccia tra Xi Jinping e Donald Trump, in programma il 24 settembre alla Casa Bianca. Ricevendo mercoledì l’ambasciatore Usa a Pechino, David Perdue, il ministro degli Esteri, Wang Yi, ha aggiunto che è ora di «mettere in pratica il consenso» raggiunto nel vertice tra i due presidenti del 30 ottobre scorso in Corea del Sud. Come a dire: gli Stati Uniti possono fare gli annunci più roboanti – come quello sulle sanzioni secon