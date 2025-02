Washington si rifiuta di firmare le risoluzioni contro la Russia, mandando in frantumi l’unità occidentale che reggeva sin dal 2022. Anche i repubblicani pro-Zelensky ora si schierano con Donald. Mosca in festa: per Medvedev il tycoon «ha ragione al 200 per cento»

Come una raffica di mitra: la svolta trumpiana sull’Ucraina e in direzione di Vladimir Putin ogni ora porta nuovi segnali inequivocabili. Messaggi chiari, verso il Cremlino da una parte e verso il resto del mondo dall’altra. Come quello mandato in direzione Palazzo di Vetro: gli Stati Uniti hanno fatto sapere che si rifiuteranno di firmare una bozza di risoluzione dell'Onu in occasione del terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, che sostiene l'integrità territoriale del Paese e condanna l’aggressione russa.

Stando a quanto rivelano sottobanco alcuni fonti diplomatiche, «la situazione attuale è che gli Usa non lo firmeranno». E si tratta di una bozza sostenuta da 50 paesi: il testo, si viene a sapere da New York, comprenderebbe parole di chiara condanna dell’aggressione russa e ribadisce l’impegno per la sovranità dell’Ucraina entro i confini riconosciuti a livello internazionale.

Sono proprio le parole “aggressione” e “aggressore” riferite alla Russia che sembrano non piacere affatto al capo della Casa Bianca: anche nella dichiarazione del G7 da pubblicare in occasione del terzo anniversario dell'invasione cade rovinosamente ogni dimostrazione di unità occidentale, in mancanza della firma americana. In pratica, gli inviati statunitensi avrebbero sollevato obiezioni all’espressione «aggressione russa» che era stata utilizzata dai leader del G7 sin dal 2022.

Sanzioni più leggere

Segnale numero tre: al tavolo della trattativa per un accordo che metta fine al conflitto ucraino potrà essere discusso anche un alleggerimento delle sanzioni contro la Russia. «Il presidente è impegnato a porre fine a questo conflitto molto rapidamente e questo potrebbe essere uno dei modi»: il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent non poteva essere più chiaro al proposito.

La cesura storica - la «svolta epocale» come titola qualche giornale - non potrebbe essere più radicale. «Volodymyr Zelensky dovrebbe muoversi più in fretta, presto non avrà più un paese», ha ribadito Donald Trump, e non si vede in che modo potrebbe spingersi oltre nel comunicare, sghignazzando, l’abbandono dell’Ucraina e del suo presidente, ormai apertamente sbeffeggiato attingendo a piene mani dal repertorio di insulti che il Cremlino ha costruito negli anni.

Non a caso Sergej Lavrov, il ministro degli Esteri russo, ha incoronato Trump come primo leader occidentale che ha riconosciuto come sono andate davvero le cose in Ucraina, teatro di una guerra le cui origini vanno cercate nell’aggressivo espansionismo della Nato, alla quale la Russia si è limitata a difendersi.

A sentire Trump che chiamava Zelensky un «modesto comico che ha ingannato gli Stati Uniti», un «dittatore senza elezioni», un approfittatore che è al «4 per cento» dei consensi, un parassita che dovrebbe dare a Washington la metà delle sue risorse naturali, il vice del consiglio di Sicurezza di Mosca, Dmitri Medvedev, ha avuto un incontenibile moto di entusiasmo: «Se mi avessero detto tre mesi fa che queste parole erano del presidente degli Stati Uniti, mi sarei messo a ridere. Trump ha ragione al 200 per cento. Pagliaccio fallito...».

Per sovrammercato, i russi a partire dal vertice della discordia di Riad – da cui erano esclusi ucraini ed europei – hanno chiaramente spiegato all’amministrazione che il cambio di posizione porterà vantaggi misurabili per gli Stati Uniti, in termini di investimenti e accordi economici. E intanto Vladimir Putin faceva la parte del passante stupito, fingendo di non capacitarsi del fatto che Trump ancora tratta con un certo decoro gli alleati europei.

Elon Musk, uberpresidente eletto da nessuno ma con delega a tutto e uomo che un tempo che sembra lontanissimo ha fornito gratuitamente all’Ucraina i servizi di Starlink, approva totalmente la nuova linea: «Zelensky non può pretendere di rappresentare la volontà della popolazione dell'Ucraina a meno che non ripristini la libertà di stampa e smetta di annullare elezioni», ha scritto, dopo aver rilanciato con approvazione utenti che sostenevano che «Zelensky non vuole la pace, vuole i soldi e il potere».

Escalation retorica

Alla luce della rottura politica, con violenta escalation retorica, la circospetta relazione stabilita fra i due leader nei mesi scorsi appare come il prodromo di un divorzio inevitabile. Qualche settimana prima delle elezioni americane, Zelensky aveva incontrato a New York Trump, il quale aveva detto che aveva una relazione «molto buona» sia con il leader ucraino che con Putin.

«Spero che avrà una relazione migliore con me», aveva detto Zelensky. «Bisogna essere in due per ballare», aveva risposto Trump. Che evidentemente ora non vuole più ballare. Mentre al Cremlino i putiniani parlano di Trump come di uno della banda, a Washington va in scena una nuova fase del riallineamento sulle posizioni di Trump.

Un folto gruppo di senatori repubblicani fino a poco tempo fa era duramente critico verso Putin, ora ha cambiato i toni. Il falco Lindsey Graham, che aveva definito Putin è un criminale di guerra paragonandolo a Hitler, ora pensa che Trump possa ottenere «un buon accordo» e non è contrario a estorcere il 50 per cento dei proventi energetici di Kiev. Il leader della maggioranza, John Thune, che fu il primo firmatario di pacchetti di aiuto degli alleati, oggi dice che il conflitto si sta trascinando e gli Stati Uniti «devono mettervi fine».

Decine di maggiorenti del partito repubblicano hanno computi questa transizione, e chi mostra pubblicamente il proprio sostegno a Zelensky, come la senatrice Lisa Murkowski, ormai è parte di un coro minoritario.

