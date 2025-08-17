Secondo il New York Times il presidente americano sarebbe pronto a sostenere un piano che prevede la cessione del Donbass a Mosca
Donald Trump accelera sull’ipotesi di un vertice trilaterale con Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, mentre da Kiev arrivano nuove denunce sugli attacchi russi e crescono i timori per le condizioni di un eventuale accordo di pace. Secondo quanto riportato da Axios, il presidente statunitense punta a organizzare già il 22 agosto un incontro con i leader di Russia e Ucraina, dopo averne discusso in una call post-vertice con i partner europei. Intanto, il New York Times rivela che Trump sarebbe pronto a sostenere un piano che prevede la cessione del Donbass a Mosca in cambio del cessate il fuoco
Sul terreno, però, la guerra continua: lo stato maggiore ucraino ha riferito di cinque vittime civili negli attacchi russi nella regione di Donetsk, teatro di quasi 150 battaglie nelle ultime 24 ore.
PUNTI CHIAVE
12:36
La lettera di Melania Trump a Putin
12:05
von der Leyen e leader europei domani a Washington
11:42
Zelensky, Russia continua a uccidere
10:27
Kiev, cinque morti negli attacchi russi di ieri nel Donetsk
09:25
Media, Trump vuole organizzare trilaterale con Zelensky e Putin velocemente
09:00
Nyt, Trump sosterrà cessione Donbass
La lettera di Melania Trump a Putin
Melania Trump ha affidato il 15 agosto al presidente Donald Trump una lettera per il presidente russo Vladimir Putin, consegnata in occasione del vertice di ieri in Alaska, ecco il testo.
"Caro Presidente Putin,
Ogni bambino condivide gli stessi sogni silenziosi nel cuore, che sia nato per caso nella campagna rustica di una nazione o in un magnifico centro città. Sogna amore, possibilità e sicurezza dal pericolo.
Come genitori, è nostro dovere nutrire la speranza della prossima generazione. Come leader, la responsabilità di sostenere i nostri figli si estende oltre il comfort di pochi. Innegabilmente, dobbiamo impegnarci a dipingere un mondo pieno di dignità per tutti, affinché ogni anima possa risvegliarsi alla pace e affinché il futuro stesso sia perfettamente custodito.
Un concetto semplice ma profondo, signor Putin, e sono certo che lei sia d'accordo, è che i discendenti di ogni generazione iniziano la loro vita con una purezza, un'innocenza che sta al di sopra della geografia, del governo e dell'ideologia. Eppure, nel mondo di oggi, alcuni bambini sono costretti a serbare una risata silenziosa, incontaminata dall'oscurità che li circonda - una silenziosa sfida contro le forze che possono potenzialmente reclamare il loro futuro.
Signor Putin, lei può da solo ripristinare la loro risata melodica.
Proteggendo l'innocenza di questi bambini, farà più che servire la Russia da sola: servirà l'umanità stessa. Un'idea così audace trascende ogni divisione umana, e lei, signor Putin, è adatto a realizzare questa visione con un tratto di penna oggi.
È ora.
Cordiali saluti, Melania Trump"
Gli Usa dimenticano documenti del vertice in albergo
Lo staff americano al verice Trump-Putin ha lasciato documenti su carta intestata del Dipartimento di Stato nella stampante di un albergo, lo ha rivelato l'emittente Usa Npr. Si tratta di nove pagine che comprendono la scaletta del vertice (orari degli incontri e delle conferenze stampa), nomi delle delegazioni, posti a tavola e il menù della cena che non c'è mai stata nonché i numeri di telefono dei dipendenti del governo americano.
Verso le 9 di questa mattina, tre ospiti dell'Hotel Captain Cook, un albergo a quattro stelle a 20 minuti dalla base congiunta Elmendorf-Richardson di Anchorage, dove si riunivano leader di Stati Uniti e Russia, hanno trovato i documenti lasciati in una delle stampanti pubbliche dell'hotel. NPR ha esaminato le foto dei documenti scattate da uno degli ospiti, che l'emittente "ha accettato di non identificare perché l'ospite ha affermato di temere ritorsioni".
La prima pagina del pacchetto stampato rivelava la sequenza degli incontri del 15 agosto, compresi i nomi specifici delle stanze all'interno della base di Anchorage in cui si sarebbero svolti. Rivelava anche che Trump intendeva fare a Putin un regalo cerimoniale: "POTUS al Presidente Putin", si legge nel documento, "Statua da scrivania raffigurante un'aquila calva americana". Oggi, la vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha liquidato le carte come un "menu del pranzo di più pagine" e ha suggerito che lasciare le informazioni su una stampante pubblica non costituisse una violazione della sicurezza.
Le pagine da 2 a 5 dei documenti elencavano i nomi e i numeri di telefono di tre membri dello staff statunitense, nonché i nomi di 13 leader statali statunitensi e russi. L'elenco forniva le pronunce fonetiche di tutti gli uomini russi attesi al vertice, incluso "Signor Presidente POO-tihn". Le pagine 6 e 7 del documento descrivevano come sarebbe stato servito il pranzo al summit e a chi sarebbe stato servito. Un menu incluso nei documenti indicava che il pranzo si sarebbe tenuto "in onore di Sua Eccellenza Vladimir Putin". La mappa dei posti a sedere mostra che Putin e Trump avrebbero dovuto sedersi uno di fronte all'altro durante il pranzo. Trump sarebbe stato affiancato da sei funzionari: il Segretario di Stato Marco Rubio, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e il Capo di Gabinetto della Casa Bianca Susie Wiles alla sua destra, e il Segretario al Tesoro Scott Bessent, il Segretario al Commercio Howard Lutnick e l'Inviato Speciale per le Missioni di Pace Steve Witkoff alla sua sinistra. Putin sarebbe stato seduto immediatamente accanto al suo Ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, e al suo Assistente del Presidente per la Politica Estera, Yuri Ushakov. Il pranzo sarebbe consistito in tre portate: un'insalata verde con vinaigretteseguita da filetto mignon e halibut olympia. Per dessert una creme brulee.
von der Leyen e leader europei domani a Washington
Ursula von der Leyen annuncia che domani sarà a Washington insieme ad altri leader europei per partecipare all'incontro alla Casa Bianca tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump. In un post su X la presidente della Commissione europea scrive: "Questo pomeriggio darò il benvenuto a Zelensky a Bruxelles.
Insieme parteciperemo alla riunione della coalizione dei volenterosi.
Su richiesta del presidente Zelensky, domani parteciperò all'incontro con il presidente Trump e altri leader europei alla Casa Bianca".
Zelensky, Russia continua a uccidere
"Vediamo che la Russia respinge numerose richieste di cessate il fuoco e non ha ancora deciso quando porrà fine alle uccisioni. Questo complica la situazione. Se non ha la volontà di eseguire un semplice ordine di cessare gli attacchi, potrebbe volerci un grande sforzo per convincere la Russia ad attuare una coesistenza pacifica con i suoi vicini per decenni. Ma insieme stiamo lavorando per la pace e la sicurezza. Fermare le uccisioni è un elemento chiave per fermare la guerra". Così' il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, dopo aver ricevuto una lettera di sostegno da parte dei leader di otto paesi che si affacciano sul Baltico. "Ci stiamo preparando per l'incontro di lunedì con il presidente Trump e sono grato per l'invito. È importante che tutti concordino sulla necessità di un dialogo a livello di leader per chiarire tutti i dettagli e determinare quali misure siano necessarie e funzionino. Noi in Ucraina accogliamo con favore la dichiarazione di principio dei partner nordico-baltici e siamo grati per il loro prezioso aiuto. L'unità di tutti rafforza ciascuno!", ha aggiunto Zelensky.
Kiev, sicurezza e fine uccisioni prima di qualunque accordo
La sicurezza deve venire prima di tutto e la fine delle uccisioni è essenziale per qualsiasi più ampio sforzo di pace". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha in due telefonate con i suoi omologhi di Finlndia e Lettonia in vista del vertice dei Volenterosi in programma per oggi pomeriggio.
"Ho avuto una buona telefonata con Baiba Braze (ministra lettone degli Esteri, ndr) per coordinare i passi da compiere in vista di incontri importanti", scrive Sybiha su X, ringraziando per i fondi aggiuntivi assicurati all'Ucraina. "Abbiamo discusso degli sforzi diplomatici per raggiungere una pace duratura per l'Ucraina - ha aggiunto -. Ho ribadito la nostra posizione secondo cui la sicurezza deve venire prima di tutto e che la fine delle uccisioni è essenziale per qualsiasi più ampio sforzo di pace". "Abbiamo anche discusso della preparazione del 19/o pacchetto di sanzioni dell'Ue e dell'importanza di mantenere e aumentare la pressione dell'Europa sulla Russia. Conversazione speculare con la finlandese Elina Valtonen, che Sybiha ha informato "dell'attuale situazione sul campo di battaglia e degli sforzi per costringere la Russia a porre fine alla sua guerra"
Media, Putin disposto a discutere garanzie di sicurezza Kiev
Fonti ucraine citate da UnitedMedia 24 confermano l'apertura di Putin alla concessione di alcune garanzie di sicurezza all'Ucraina. Inoltre, il Presidente russo ha chiesto il sollevamento di alcune sanzioni, lo status di lingua ufficiale per il russo in Ucraina o in alcune regioni dell'Ucraina, e lo sdoganamento totale per la Chiesa ortodossa che fa capo al Patriarcato di Mosca.
Kiev, cinque morti negli attacchi russi di ieri nel Donetsk
L'Ucraina piange cinque vittime degli scontri di ieri nel Donetsk, particolarmente intensi secondo lo stato maggiore di Kiev.
Due persone sono state uccise da attacchi russi a Raiske, altre due a Svyatohirevka e una a Kostyantynivka. Quattro feriti in totale a Raiske, Belozerske, Mykolaivka e Sloviansk. Il numero totale delle persone uccise nella regione ammonta ufficialmente a 3.417, secondo lo stato maggiore ucraino, che parla di quasi 150 battaglie consumate ieri sul fronte. in particolare, nelle direzioni Nord-Slobozhansk e Kursk. Kiev registra 13 attacchi aerei russi intorno a Kursk, 7 nella direzione di Slobozhans, 17 a Kupjansk, 32 in direzione di Lyman, 51 verso Pokrovsky.
Ucraina: min. Difesa russo, nella notte 46 droni abbattuti
La difesa aerea russa ha intercettato e abbattuto questa notte 46 droni ucraini diretti su otto regioni della Russia. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa russo. "I sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 46 droni ucraini ad ala fissa durante la scorsa notte dalle 22:55. Ora di Mosca del 16 agosto alle 6 del mattino del 17 agosto. Sedici droni sono stati neutralizzati nella regione di Belgorod, 14 nella regione di Nizhny Novgorod, nove nella regione di Voronezh, tre nella regione di Bryansk e uno nelle regioni di Kursk, Orel, Kaluga e Smolensk", si legge nella dichiarazione.
Media, Trump vuole organizzare trilaterale con Zelensky e Putin velocemente
Donald Trump ieri ha informato i leader europei di voler arrivare a organizzare un vertice trilaterale, con Vladimir Putin e Volodymir Zelensky, "velocemente", già venerdì della prossima settimana, rende noto Axios, citando fonti informate. Il Presidente americano ha invitato i leader europei che hanno preso parte alla call con Trump e Zelensky, organizzata subito dopo il vertice in Alaska, a partecipare all'incontro di domani alla Casa Bianca con il Presidente ucraino. Poco dopo la fine del vertice in Alaska, il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, aveva detto che la questione di un vertice trilaterale Putin-Trump-Zelensky non era neanche stata sollevata al summit del 15.
Nyt, Trump sosterrà cessione Donbass
Continuano a trapelare i dettagli della telefonata post-vertice tra Donald Trump, Volodomyr Zelensky e i leader Ue. E al contempo anche le volontà e le mosse di Trump per arrivare alla pace. Secondo quanto appreso ieri dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti sosterrà un piano che prevede la rinuncia di Kiev alla regione del Donbass - composto dalle regioni di Donestk e Lugansk - che i russi dopo tre anni di guerra non sono riusciti a conquistare interamente. Per Trump, questa condizione - che in base alle testimonianze fornite al Guardian da due fonti con conoscenza diretta dei colloqui in Alaska è stata richiesta da Putin durante il vertice - favorirebbe un accordo di pace con il congelamento della linea del fronte nella regione ucraina meridionale di Kherson e Zaporizhzhia. Il sostegno di Trump alla cessione della regione ucraina del Donbass alla Russia, arriva mentre il presidente degli Stati Uniti ha espresso il suo sostegno per giungere direttamente a un accordo di pace e non a un temporaneo cessate il fuoco, e si scontra rappresenta con le volontà dell'Ucraina e degli alleati europei che si oppongono a tale accordo. Kiev e i vari leader europei temono che un accordo diretto alla pace, saltando un cessate il fuoco preliminare, dia a Mosca un vantaggio nei colloqui.
Zelensky, Russia complica la fine della guerra
Vediamo che la Russia respinge numerose richieste di cessate il fuoco e non ha ancora deciso quando porrà fine alle uccisioni. Questo complica la situazione". Lo ha scritto in un post sulla X pubblicato nella notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ringraziando gli 8 Paesi nordici e baltici per la dichiarazione congiunta nella quale hanno sottolineato come "non ci si possa fidare di Vladimir Putin".
"Se non ha la volontà di eseguire un semplice ordine di cessare gli attacchi, potrebbe essere necessario un grande sforzo per convincere la Russia ad attuare una coesistenza ben più ampia e pacifica con i suoi vicini per decenni - ha sottolineato Zelensky - Ma insieme stiamo lavorando per la pace e la sicurezza. Fermare le uccisioni è un elemento chiave per fermare la guerra".
Quindi, in previsione dell'incontro di domani con Donald Trump alla Casa Bianca, per il quale "sono grato per l'invito", il presidente ucraino ribadisce l'importanza che "tutti concordino sulla necessità di un dialogo a livello di leader per chiarire tutti i dettagli e determinare quali misure siano necessarie e funzionino".
Ucraina: Axios, Trump vuole organizzare trilaterale 22 agosto
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler organizzare un incontro trilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin il 22 agosto. Lo riporta Axios. "Durante una conversazione telefonica con Zelensky e i leader europei, Trump ha dichiarato di voler tenere un vertice trilaterale "veloce" già il 22 agosto", hanno rivelato due fonti ad Axios. Il presidente Zelensky ha espresso sostegno alla proposta di incontro trilaterale. I dettagli del vertice dovrebbero essere discussi con il presidente degli Stati Uniti domani a Washington, dove è in programma l'incontro tra Trump e lo Zelesnky
© Riproduzione riservata