Lo staff americano al verice Trump-Putin ha lasciato documenti su carta intestata del Dipartimento di Stato nella stampante di un albergo, lo ha rivelato l'emittente Usa Npr. Si tratta di nove pagine che comprendono la scaletta del vertice (orari degli incontri e delle conferenze stampa), nomi delle delegazioni, posti a tavola e il menù della cena che non c'è mai stata nonché i numeri di telefono dei dipendenti del governo americano.

Verso le 9 di questa mattina, tre ospiti dell'Hotel Captain Cook, un albergo a quattro stelle a 20 minuti dalla base congiunta Elmendorf-Richardson di Anchorage, dove si riunivano leader di Stati Uniti e Russia, hanno trovato i documenti lasciati in una delle stampanti pubbliche dell'hotel. NPR ha esaminato le foto dei documenti scattate da uno degli ospiti, che l'emittente "ha accettato di non identificare perché l'ospite ha affermato di temere ritorsioni".

La prima pagina del pacchetto stampato rivelava la sequenza degli incontri del 15 agosto, compresi i nomi specifici delle stanze all'interno della base di Anchorage in cui si sarebbero svolti. Rivelava anche che Trump intendeva fare a Putin un regalo cerimoniale: "POTUS al Presidente Putin", si legge nel documento, "Statua da scrivania raffigurante un'aquila calva americana". Oggi, la vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha liquidato le carte come un "menu del pranzo di più pagine" e ha suggerito che lasciare le informazioni su una stampante pubblica non costituisse una violazione della sicurezza.

Le pagine da 2 a 5 dei documenti elencavano i nomi e i numeri di telefono di tre membri dello staff statunitense, nonché i nomi di 13 leader statali statunitensi e russi. L'elenco forniva le pronunce fonetiche di tutti gli uomini russi attesi al vertice, incluso "Signor Presidente POO-tihn". Le pagine 6 e 7 del documento descrivevano come sarebbe stato servito il pranzo al summit e a chi sarebbe stato servito. Un menu incluso nei documenti indicava che il pranzo si sarebbe tenuto "in onore di Sua Eccellenza Vladimir Putin". La mappa dei posti a sedere mostra che Putin e Trump avrebbero dovuto sedersi uno di fronte all'altro durante il pranzo. Trump sarebbe stato affiancato da sei funzionari: il Segretario di Stato Marco Rubio, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e il Capo di Gabinetto della Casa Bianca Susie Wiles alla sua destra, e il Segretario al Tesoro Scott Bessent, il Segretario al Commercio Howard Lutnick e l'Inviato Speciale per le Missioni di Pace Steve Witkoff alla sua sinistra. Putin sarebbe stato seduto immediatamente accanto al suo Ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, e al suo Assistente del Presidente per la Politica Estera, Yuri Ushakov. Il pranzo sarebbe consistito in tre portate: un'insalata verde con vinaigretteseguita da filetto mignon e halibut olympia. Per dessert una creme brulee.