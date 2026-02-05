Mondo

Patto della pazienza: Trump e Xi tentano un’intesa su Taiwan

Michelangelo Cocco
05 febbraio 2026 • 20:10Aggiornato, 05 febbraio 2026 • 20:11

A Donald Trump serve un accordo con Pechino almeno per il midterm. Nella conversazione tra i due, il presidente cinese ha indicato la sua priorità: l’isola contesa

Si è discusso soprattuto di Taiwan nella conversazione telefonica che Xi Jinping e Donald Trump hanno avuto l’altro ieri, subito dopo che il presidente cinese aveva parlato con Putin. I media cinesi sottolineano che – malgrado il clima più disteso, dopo la tregua commerciale raggiunta nel faccia a faccia in Corea del Sud del 30 ottobre scorso – Xi ha avvertito Trump: Taiwan è la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. «L’isola è territorio cinese e che Pechino non permet

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.