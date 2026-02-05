Patto della pazienza: Trump e Xi tentano un’intesa su Taiwan

true false

Si è discusso soprattuto di Taiwan nella conversazione telefonica che Xi Jinping e Donald Trump hanno avuto l’altro ieri, subito dopo che il presidente cinese aveva parlato con Putin. I media cinesi sottolineano che – malgrado il clima più disteso, dopo la tregua commerciale raggiunta nel faccia a faccia in Corea del Sud del 30 ottobre scorso – Xi ha avvertito Trump: Taiwan è la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. «L’isola è territorio cinese e che Pechino non permet